Экс-тренер «Хаддерсфилда» Вагнер возглавил «Шальке»

«Шальке-04» сообщил о назначении Давида Вагнера на должность главного тренера.

Ранее 47-летний специалист покинул «Хаддерсфилд» после пяти лет работы. В сезоне-2016/17 он вывел команду из Чемпионшипа в Премьер-лигу. По итогам текущего розыгрыша АПЛ клуб покинет турнир.

В марте «Шальке» уволил Доменико Тедеско. Позицию исполняющего обязанности главного тренера занял Хуб Стевенс.

Вагнер вступит в должность со следующего сезона.

После 32-х туров чемпионата Германии команда из Гельзенкирхена занимает 15-е место в турнирной таблице.