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    Экс-тренер «Хаддерсфилда» Вагнер возглавил «Шальке»

    «Шальке-04» сообщил о назначении Давида Вагнера на должность главного тренера.

    Ранее 47-летний специалист покинул «Хаддерсфилд» после пяти лет работы. В сезоне-2016/17 он вывел команду из Чемпионшипа в Премьер-лигу. По итогам текущего розыгрыша АПЛ клуб покинет турнир.

    В марте «Шальке» уволил Доменико Тедеско. Позицию исполняющего обязанности главного тренера занял Хуб Стевенс.

    Вагнер вступит в должность со следующего сезона.

    После 32-х туров чемпионата Германии команда из Гельзенкирхена занимает 15-е место в турнирной таблице.

    Источник: Официальный сайт «Шальке-04»

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