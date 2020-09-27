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    Давид Вагнер

    Тренер
    Имя Давид
    Фамилия Вагнер
    Команда Норвич Сити
    Гражданство Германия
    Дата рождения 19 октября 1971
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    14.02.2023 Норвич Сити 3 : 1 Халл Сити Англия. Чемпионшип, 32 тур
    18.02.2023 Уиган Атлетик 0 : 0 Норвич Сити Англия. Чемпионшип, 33 тур
    21.02.2023 Норвич Сити 3 : 1 Бирмингем Сити Англия. Чемпионшип, 29 тур
    25.02.2023 Норвич Сити 2 : 0 Кардифф Англия. Чемпионшип, 34 тур
    04.03.2023 Миллуолл 2 : 3 Норвич Сити Англия. Чемпионшип, 35 тур
    12.03.2023 Норвич Сити 0 : 1 Сандерленд Англия. Чемпионшип, 36 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Норвич Сити 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.01.2023 Норвич Сити 0 : 1 Блэкберн
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