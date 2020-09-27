Давид Вагнер
Тренер
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Вагнер
|Команда
|Норвич Сити
|Гражданство
|Германия
|Дата рождения
|19 октября 1971
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Вагнер
|Команда
|Норвич Сити
|Гражданство
|Германия
|Дата рождения
|19 октября 1971
|Дата
|Матч
|Турнир
|14.02.2023
|Норвич Сити
|3 : 1
|Халл Сити
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|18.02.2023
|Уиган Атлетик
|0 : 0
|Норвич Сити
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|21.02.2023
|Норвич Сити
|3 : 1
|Бирмингем Сити
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|25.02.2023
|Норвич Сити
|2 : 0
|Кардифф
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|04.03.2023
|Миллуолл
|2 : 3
|Норвич Сити
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|12.03.2023
|Норвич Сити
|0 : 1
|Сандерленд
|Англия. Чемпионшип, 36 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Норвич Сити
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Матч
|08.01.2023
|Норвич Сити
|0 : 1
|Блэкберн