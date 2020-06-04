Рауль может возглавить «Шальке»

«Шальке» рассматривает вариант с приглашением Рауля Гонсалеса Бланко на пост главного тренера.

По информации AS, испанский специалист может сменить у руля команды из Гельзенкирхена Давида Вагнера.

Помимо Рауля немецкий клуб изучает кандидатуры Ральфа Рангника, Ральфа Хазенхюттля («Саутгемптон») и Роджера Шмидта (ПСВ).