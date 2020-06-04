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    Рауль может возглавить «Шальке»

    «Шальке» рассматривает вариант с приглашением Рауля Гонсалеса Бланко на пост главного тренера.

    По информации AS, испанский специалист может сменить у руля команды из Гельзенкирхена Давида Вагнера.

    Помимо Рауля немецкий клуб изучает кандидатуры Ральфа Рангника, Ральфа Хазенхюттля («Саутгемптон») и Роджера Шмидта (ПСВ).

    • «Шальке» по итогам 29 туров занимает десятое место в турнирной таблице Бундеслиги.
    • Рауль с прошлого лета тренирует «Кастилью» – фарм-клуб «Реала».
    • Будучи футболистом, испанец выступал за «Шальке» с 2010 по 2012 год.

    Источник: AS

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10117

      Cules2013 39 минут назад

      Было бы круто, но Рауль не рискнёт. Рановато на таком уровне ещё. А как станет готов, то, вероятно, сразу в основную команду Реала пойдёт.

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      Рейтинг: +6867

      ilichkadr > Cules2013 23 минуты назад

      Надо идти, Газпром не обидит, чай не хуже Тедеско.

      0
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      Рейтинг: +1141

      Retiremen_VMF 2 часа назад

      Может. А может и не может. Любой может у кого есть на это право, но вот возглавит ли!

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