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    Тренер «Хаддерсфилда» получит 2,5 миллиона за сохранение места в АПЛ

    «Хаддерсфилд Таун» в матче 35-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Челси» – 1:1.

    Результат позволил команде Давида Вагнера сохранить прописку в Премьер-лиги на следующий сезон. Независимо от результата встречи с «Арсеналом» в заключительном туре сезона команда не вылетит из высшего дивизиона страны.

    Согласно The Telegraph, клуб выплатит специалисту 2,5 миллиона фунтов в качестве бонуса за сохранение прописки в АПЛ.

    Немец возглавил «Хаддерсфилд» в ноябре 2015 года. Вагнер впервые начал работу с основным составом клуба. С 2011 по 2015 год он возглавлял вторую команду дортмундской «Боруссии».

    Источник: Telegraph.co.uk

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    12.05.2018 11:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 12 мая 2018, 18:40

      по сути в последнем туре только разыгрывается 1 место лч ливер или Челси и ле эвертон или лестер

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 12 мая 2018, 14:09

      Реально заслужил,с таким составом остатся это действительно чудо

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      Рейтинг: +383

      Docentusa 12 мая 2018, 12:06

      Неплохой бонус!!!

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