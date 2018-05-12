Тренер «Хаддерсфилда» получит 2,5 миллиона за сохранение места в АПЛ

«Хаддерсфилд Таун» в матче 35-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Челси» – 1:1.

Результат позволил команде Давида Вагнера сохранить прописку в Премьер-лиги на следующий сезон. Независимо от результата встречи с «Арсеналом» в заключительном туре сезона команда не вылетит из высшего дивизиона страны.

Согласно The Telegraph, клуб выплатит специалисту 2,5 миллиона фунтов в качестве бонуса за сохранение прописки в АПЛ.

Немец возглавил «Хаддерсфилд» в ноябре 2015 года. Вагнер впервые начал работу с основным составом клуба. С 2011 по 2015 год он возглавлял вторую команду дортмундской «Боруссии».