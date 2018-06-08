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    Вагнер Лопес

    Тренер
    Имя Вагнер
    Фамилия Лопес
    Команда Парана
    Гражданство Япония
    Дата рождения 29 января 1969
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Парана 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.06.2018 Парана 1 : 0 Баия
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