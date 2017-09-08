Вагнер признан лучшим главным тренером АПЛ в августе

АПЛ определила обладателя звания лучшего тренера августа. Им стал рулевой «Хаддерсфилда» Давид Вагнер. При нем в первых трех матчах турнира команда набрала семь очков и идет в зоне Лиги чемпионов.

Напомним, что еще в прошлом сезоне «Хаддерсфилд» выступал в Чемпионшипе и выбрался оттуда только через специальный турнир среди команд, занявших 3-6 места.

Вагнер работает с нынешним клубом с 2015 года. До этого он возглавлял молодежную команду дортмундской «Боруссии».