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    Вагнер признан лучшим главным тренером АПЛ в августе

    АПЛ определила обладателя звания лучшего тренера августа. Им стал рулевой «Хаддерсфилда» Давид Вагнер. При нем в первых трех матчах турнира команда набрала семь очков и идет в зоне Лиги чемпионов.

    Напомним, что еще в прошлом сезоне «Хаддерсфилд» выступал в Чемпионшипе и выбрался оттуда только через специальный турнир среди команд, занявших 3-6 места.

    Вагнер работает с нынешним клубом с 2015 года. До этого он возглавлял молодежную команду дортмундской «Боруссии».

    Источник: Twitter

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    08.09.2017 19:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +28

      Trahmaster 8 сентября 2017, 23:34

      Кто знает,может то "новый Лестер"?)

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