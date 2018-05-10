«Хаддерсфилд» спасся от вылета из АПЛ. Футболисты отменили самолет, потому что на борт нельзя проносить алкоголь

«Хаддерсфилд Таун» в выездном матче 35 тура сыграл вничью с «Челси» – 1:1.

Команда Дэвида Вагнера набрала 37 очков и полностью обезопасилась от вылета в Чемпионшип. Перед последним туром «Хаддерсфилд» занимает 16 место, опережая «Саутгемптон» на одно очко, а находящийся в зоне вылета «Суонси» – на три.

«Вагнер сказал, что футболисты решили отменить клубный самолет и заказать автобус, потому что внутрь можно пронести пиво», – приводит слова тренера журналист Independent Мигель Делэйни.