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  • «Шальке» уволил тренера Вагнера после 18 матчей в Бундеслиге без побед

«Шальке» уволил тренера Вагнера после 18 матчей в Бундеслиге без побед

27 сентября 2020, 12:08
3

Главный тренер «Шальке» Давид Вагнер уволен. При нем команда не победила в 18 матчах Бундеслиги подряд. С Вагнером ушел и его штаб.

«Мы надеялись, что создадим спортивный проект вместе с Вагнером. К сожалению, первые два тура чемпионата не дали необходимый результат», – сказал Йохен Шнайдер, директор «Шальке» по спорту и коммуникациям.

  • Последний раз «Шальке» побеждал в Бундеслиге в январе.
  • Вагнер работал в «Шальке» с прошлого года.
  • Ранее он тренировал «Хаддерсфилд» в АПЛ.

Источник: официальный сайт «Шальке»
Германия. Бундеслига Шальке-04 Вагнер Давид
Комментарии (3)
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серега кашин
1601198540
странно что они это не сделали туров 10 назад
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Viper for CSKA
1601203198
Наконец-то, "терпилы". Хуже уже не будет, кого не пригласи.
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Cules2013
1601221480
долго тянули, ещё в прошлом сезоне надо было
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