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    «Шальке» уволил тренера Вагнера после 18 матчей в Бундеслиге без побед

    Главный тренер «Шальке» Давид Вагнер уволен. При нем команда не победила в 18 матчах Бундеслиги подряд. С Вагнером ушел и его штаб.

    «Мы надеялись, что создадим спортивный проект вместе с Вагнером. К сожалению, первые два тура чемпионата не дали необходимый результат», – сказал Йохен Шнайдер, директор «Шальке» по спорту и коммуникациям.

    • Последний раз «Шальке» побеждал в Бундеслиге в январе.
    • Вагнер работал в «Шальке» с прошлого года.
    • Ранее он тренировал «Хаддерсфилд» в АПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Шальке»

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    Сегодня, 12:08
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5269

      Viper for CSKA 1 час назад

      Наконец-то, "терпилы". Хуже уже не будет, кого не пригласи.

      0
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      Рейтинг: +5246

      серега кашин 2 часа назад

      странно что они это не сделали туров 10 назад

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