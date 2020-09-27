«Шальке» уволил тренера Вагнера после 18 матчей в Бундеслиге без побед

Главный тренер «Шальке» Давид Вагнер уволен. При нем команда не победила в 18 матчах Бундеслиги подряд. С Вагнером ушел и его штаб.

«Мы надеялись, что создадим спортивный проект вместе с Вагнером. К сожалению, первые два тура чемпионата не дали необходимый результат», – сказал Йохен Шнайдер, директор «Шальке» по спорту и коммуникациям.