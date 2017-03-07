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    Клинсманн, Нагельсман или Вагнер могут возглавить «Байер» по окончании сезона

    «Байер» начал поиски нового главного тренера, который мог бы возглавить команду на постоянной основе.

    В понедельник, 6 марта, леверкузенцы объявили о назначении Тайфуна Коркута, пришедшего на смену Роджеру Шмидту. При этом контракт с турецким специалистом был заключен лишь до ближайшего лета.

    В шорт-лист «аптекарей» вошли главный тренера «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман, наставник «Хаддерсфилда» Давид Вагнер и экс-рулевой сборной США Юрген Клинсманн.

    После 23-х туров «Байер» располагается на десятой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 30 очков.

    Источник: Bild

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    07.03.2017 20:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А 7 марта 2017, 23:32

      Нагельсманн единственный нормальный вариант из этих , но он думаю не пойдет , не тот это вызов что бы бросать команду которая в него когда то поверила ...

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