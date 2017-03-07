Клинсманн, Нагельсман или Вагнер могут возглавить «Байер» по окончании сезона

«Байер» начал поиски нового главного тренера, который мог бы возглавить команду на постоянной основе.

В понедельник, 6 марта, леверкузенцы объявили о назначении Тайфуна Коркута, пришедшего на смену Роджеру Шмидту. При этом контракт с турецким специалистом был заключен лишь до ближайшего лета.

В шорт-лист «аптекарей» вошли главный тренера «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман, наставник «Хаддерсфилда» Давид Вагнер и экс-рулевой сборной США Юрген Клинсманн.

После 23-х туров «Байер» располагается на десятой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 30 очков.