Клопп: «Хаддерсфилд» гораздо сильнее, чем это отражает счет на табло»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил исход матча 36 тура АПЛ против «Хаддерсфилда» (5:0). Ливерпульцы поднялись на первое место в таблице.

«Теперь сосредоточимся на следующей игре. У нас правильный настрой, он работает. Наша прекрасная группа игроков хорошо сработала во встрече с «Хаддерсфилдом», который гораздо сильнее, чем это отражает счет на табло», – цитирует немца ВВС.