Клопп: «Хаддерсфилд» гораздо сильнее, чем это отражает счет на табло»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил исход матча 36 тура АПЛ против «Хаддерсфилда» (5:0). Ливерпульцы поднялись на первое место в таблице.
«Теперь сосредоточимся на следующей игре. У нас правильный настрой, он работает. Наша прекрасная группа игроков хорошо сработала во встрече с «Хаддерсфилдом», который гораздо сильнее, чем это отражает счет на табло», – цитирует немца ВВС.
- На следующей неделе «Ливерпуль» сыграет в Лиге чемпионов с «Барселоной».
- Первой строчки в АПЛ ливерпульцы могут лишиться уже завтра, 28 апреля.
- Последний раз «Ливерпуль» выигрывал чемпионат Англии в сезоне-1989/90.