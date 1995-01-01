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    Клопп: «Хаддерсфилд» гораздо сильнее, чем это отражает счет на табло»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил исход матча 36 тура АПЛ против «Хаддерсфилда» (5:0). Ливерпульцы поднялись на первое место в таблице.

    «Теперь сосредоточимся на следующей игре. У нас правильный настрой, он работает. Наша прекрасная группа игроков хорошо сработала во встрече с «Хаддерсфилдом», который гораздо сильнее, чем это отражает счет на табло», – цитирует немца ВВС.

    • На следующей неделе «Ливерпуль» сыграет в Лиге чемпионов с «Барселоной».
    • Первой строчки в АПЛ ливерпульцы могут лишиться уже завтра, 28 апреля.
    • Последний раз «Ливерпуль» выигрывал чемпионат Англии в сезоне-1989/90.

    Источник: ВВС

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