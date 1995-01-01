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    Анджорин попрощался с «Локомотивом» перед трансфером в «Хаддерсфилд». Москвичи подтвердили уход игрока

    Полузащитник «Локомотива» Фаустино Анджорин оставил прощальный пост в адрес москвичей. Игрок перейдет в «Хаддерсфилд» из Чемпионшипа. Москвичи подтвердили досрочный уход британца.

    «Я хочу сказать спасибо всем игрокам, персоналу и болельщикам московского «Локомотива» за то, что вы приняли меня радушно, поддержали и помогли мне вырасти как личности. Я желаю всем, кто связан с клубом, удачи в будущем!» – написал Анджорин.

    • «Локо» арендовал хавбека у «Челси» в начале сентября.
    • 20-летний англичанин провел 9 матчей и забил 1 гол.
    • «Хаддерсфилд» идет в Чемпионшипе 7-м.

    Анджорин не вернется в «Локо» из-за ухода Рангника. Он может перейти в «Саутгемптон»

    Цорн: «Локомотив» ничего не платил «Челси» за аренду Анджорина. Ждем его обратно к 15 января»

    Источник: инстаграм Фаустино Анджорина

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