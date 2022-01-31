Анджорин попрощался с «Локомотивом» перед трансфером в «Хаддерсфилд». Москвичи подтвердили уход игрока

Полузащитник «Локомотива» Фаустино Анджорин оставил прощальный пост в адрес москвичей. Игрок перейдет в «Хаддерсфилд» из Чемпионшипа. Москвичи подтвердили досрочный уход британца.

«Я хочу сказать спасибо всем игрокам, персоналу и болельщикам московского «Локомотива» за то, что вы приняли меня радушно, поддержали и помогли мне вырасти как личности. Я желаю всем, кто связан с клубом, удачи в будущем!» – написал Анджорин.

«Локо» арендовал хавбека у «Челси» в начале сентября.

20-летний англичанин провел 9 матчей и забил 1 гол.

«Хаддерсфилд» идет в Чемпионшипе 7-м.

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