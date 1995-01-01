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    Цорн: «Локомотив» ничего не платил «Челси» за аренду Анджорина. Ждем его обратно к 15 января»

    Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн ответил на вопросы о летнем новичке команды Фаустино Анджорине.

    – Что с Анджорином?

    – У него бесплатная аренда на год. Мы не платим ничего «Челси» за нее. Мы просто покрываем его зарплату за этот год по контракту с «Челси», сверх этого мы ничего не платим.

    У нас есть односторонняя опция выкупа с нашей стороны. Мы принимаем решение – брать или не брать. Примем его по окончании аренды.

    – Сумма выкупа – 20 миллионов евро?

    – Сумму не комментируем.

    – Что с ним сейчас происходит? Он уехал в «Челси» и будет там лечиться. Он вернется в январе?

    – Когда мы принимали решение его брать, у нас был «узкий» контакт – Ральф разговаривал с Тухелем и его первым ассистентом Жольтом Левом, бывшим ассистентом Рангника. Они нам его очень рекомендовали.

    Когда мы его брали, то понимали, что Анджорин физически не готов. У него был ковид, после этого он входил довольно тяжело. Помню, Тухель нам рассказывал, что у них была двусторонняя тренировка летом, там были все игроки «Челси», – Анджорин только вышел после ковида и на протяжении 35-40 минут был лучшим на поле.

    На большее его не хватало физически. Когда мы его брали, то понимали, что его надо будет доводить до стопроцентных физических кондиций, что мы и начали делать.

    – Какая у него травма?

    – Сейчас у него перелом пятой плюсневой кости, и, так как он является игроком «Челси», мы переговорили с клубом и отправили его на восстановление в Лондон, где условия лучше, чтобы максимально быстро восстановиться после этой травмы.

    У него аренда до конца сезона. Мы ждем его обратно к 15 января. Ждем его обратно и надеемся, что после окончания сборов он покажет футбол, который мы от него ждем.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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