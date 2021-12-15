Цорн: «Крыховяк поставил ультиматум: либо продлеваю контракт, либо меняю клуб. С нашей стороны никакой лжи не было»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал ситуацию с переходом полузащитника Гжегожа Крыховяка в «Краснодар».

– Гжегож Крыховяк после перехода в «Краснодар» обвинил вас, Томас, и Ральфа Рангника во лжи. Что вы можете ответить?

— Меня удивили его обвинения. Знал его как очень хорошего парня. Не мог поверить, что он сказал такие вещи. С нашей стороны никакой лжи не было. Гжегож не был готов доигрывать контракт и хотел получить новое долгосрочное соглашение. Мы не могли ему предложить такое соглашение.

Нам поступило выгодное предложение от «Краснодара». К тому моменту сам Крыховяк уже договорился с ними. Не собираюсь ему публично отвечать.

— Его претензия не в том, что контракт не продлен, а в том, что вы вели переговоры с «Краснодаром» за его спиной.

— Когда мы начали переговоры, он уже договорился с «Краснодаром» по личным условиям.

— Гжегож говорит, что о том, что вы его собираетесь продавать, ему сообщили в «Краснодаре».

— Еще раз, «Локомотив» не был готов его продлевать. Это его не устраивало. Мы договорились о трансфере на выгодных для нас условиях.

— Почему это выгодно?

— Мы не были готовы продлевать игрока на таких дорогих условиях. У него был очень большой контракт. Мы сэкономили на зарплатной ведомости и получили еще 5 миллионов евро за трансфер.

— Вы утверждаете, что не вели переговоры с «Краснодаром» до того, как Гжегож сам не договорился с ними. Почему у вас тогда не возникает вопросов к гендиру краснодарцев Владимиру Хашигу? Получается, он вел переговоры с вашим футболистом, хотя не имел на это права?

— Мы все решили с «Краснодаром». Ни Ральф, ни я игроку не врали, за его спиной ничего не происходило.

— Летом была информация, что вы обзванивали другие клубы и предлагали им целый список ваших футболистов.

— Если бы ушли все из этого списка, то кем бы мы играли? Молодежкой? По факту ушел только Гжегож, который поставил ультиматум: либо остаюсь и продлеваю контракт, либо меняю клуб.

Краснодарцы заплатили «Локомотиву» за Крыховяка 4 миллиона евро.

В сезоне РПЛ поляк провел 15 матчей, забил 4 гола, сделал столько же ассистов.

Крыховяк играет в России с 2018 года.

«Они поступили не по-мужски». Крыховяк рассказал, как уличил Цорна и Рангника во лжи