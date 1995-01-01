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    Цорн: «Крыховяк поставил ультиматум: либо продлеваю контракт, либо меняю клуб. С нашей стороны никакой лжи не было»

    Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал ситуацию с переходом полузащитника Гжегожа Крыховяка в «Краснодар».

    – Гжегож Крыховяк после перехода в «Краснодар» обвинил вас, Томас, и Ральфа Рангника во лжи. Что вы можете ответить?

    — Меня удивили его обвинения. Знал его как очень хорошего парня. Не мог поверить, что он сказал такие вещи. С нашей стороны никакой лжи не было. Гжегож не был готов доигрывать контракт и хотел получить новое долгосрочное соглашение. Мы не могли ему предложить такое соглашение.

    Нам поступило выгодное предложение от «Краснодара». К тому моменту сам Крыховяк уже договорился с ними. Не собираюсь ему публично отвечать.

    — Его претензия не в том, что контракт не продлен, а в том, что вы вели переговоры с «Краснодаром» за его спиной.

    — Когда мы начали переговоры, он уже договорился с «Краснодаром» по личным условиям.

    — Гжегож говорит, что о том, что вы его собираетесь продавать, ему сообщили в «Краснодаре».

    — Еще раз, «Локомотив» не был готов его продлевать. Это его не устраивало. Мы договорились о трансфере на выгодных для нас условиях.

    — Почему это выгодно?

    — Мы не были готовы продлевать игрока на таких дорогих условиях. У него был очень большой контракт. Мы сэкономили на зарплатной ведомости и получили еще 5 миллионов евро за трансфер.

    — Вы утверждаете, что не вели переговоры с «Краснодаром» до того, как Гжегож сам не договорился с ними. Почему у вас тогда не возникает вопросов к гендиру краснодарцев Владимиру Хашигу? Получается, он вел переговоры с вашим футболистом, хотя не имел на это права?

    — Мы все решили с «Краснодаром». Ни Ральф, ни я игроку не врали, за его спиной ничего не происходило.

    — Летом была информация, что вы обзванивали другие клубы и предлагали им целый список ваших футболистов.

    — Если бы ушли все из этого списка, то кем бы мы играли? Молодежкой? По факту ушел только Гжегож, который поставил ультиматум: либо остаюсь и продлеваю контракт, либо меняю клуб.

    • Краснодарцы заплатили «Локомотиву» за Крыховяка 4 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ поляк провел 15 матчей, забил 4 гола, сделал столько же ассистов.
    • Крыховяк играет в России с 2018 года.

    «Они поступили не по-мужски». Крыховяк рассказал, как уличил Цорна и Рангника во лжи

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:25
    Комментарии8
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      Рейтинг: +7706

      FanatSerj 2 часа назад

      Ой да и сейчас заливает, так бы и сказал что РЖД сейчас расчищает ЗП ведомость и снижает расходы по не профильным активам, что тут юлить.

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      Рейтинг: +11

      yrefgh7 2 часа назад

      На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию,
      советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику,
      работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!

      0
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      Рейтинг: +12321

      Cleaner 2 часа назад

      Цорн вертится, как уж на сковороде. Развалил с Рангником Локо, теперь выкручивается...(((

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      Рейтинг: +4316

      R_a_i_n 2 часа назад

      Цорну доверия мало.

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      Рейтинг: +196

      СуперПАВ9 > R_a_i_n 2 часа назад

      Почему?

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      Рейтинг: +23374

      vladimir-7 > R_a_i_n 2 часа назад

      Пожалуй ты прав. Очень плохой осадок остался от
      него по прошлой работе.

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      Рейтинг: +4316

      R_a_i_n > СуперПАВ9 2 часа назад

      Да потому-что он думает только о своем агенстве. Плевать ему на дела в клубе. Его задача заработать.

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      Рейтинг: +216

      Ollegator > R_a_i_n 1 час назад

      Конечно мало доверия. Привел нам Понсе, Джордана, Дельфина, Крала. Тиль не заиграл? Зато сейчас играет вон как, значит к цорну вопросов нет по нему. Неудачная аренда Шюррле? Ну на то она и арендой была, чтобы не сильно рисковать. А то, что скинул балласт, ну так пардоньте - они же уже перестали играть. Тогда мы все хором кричали, что Фернандо не бегает, ведь он не бегал. Зе не прыгал, он как видно больше и не прыгает :)
      Так какие вопросы к цорну?

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