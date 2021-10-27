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  • «Они поступили не по-мужски». Крыховяк рассказал, как уличил Цорна и Рангника во лжи

«Они поступили не по-мужски». Крыховяк рассказал, как уличил Цорна и Рангника во лжи

27 октября 2021, 09:15
23

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк раскрыл обстоятельства летнего трансфера из «Локомотива».

– Сначала я хотел подписать новый контракт с «Локомотивом». Но перед игрой первого тура с «Арсеналом» мне позвонил Владимир Хашиг и сказал, что «Краснодар» хочет меня купить. И сообщил одну странную вещь: «Локомотив» собирается меня продать. Только в тот момент я понял, что есть проблема и клуб не хочет продлевать со мной контракт. Спросил тренера, Марко Николича, он тоже ничего не знал. Потом встретился с руководством – поинтересовался, что случилось. Они все отрицали – мол, таких планов нет. Мне это было непонятно, потому что два дня назад я говорил с «Краснодаром» и они говорили обратное.

В конце концов, все оказалось правдой. Люди из «Локомотива» связывались с «Краснодаром». Но когда мы встречались, в глаза мне говорили другое. Для меня как для игрока это неуважение. Клуб для меня многое сделал, но я для «Локомотива» тоже сделал немало. Я лишь хотел, чтобы они пришли ко мне и сказали: «Гжегож, мы не продлеваем с тобой контракт. Если ты можешь найти другой клуб – иди, ничего страшного». Я это понимаю, потому что приходит новый тренер, который, возможно, не видит тебя в составе; новое руководство. Это жизнь, это нормально. Я бы пожал руку и сказал: «Спасибо, ребята, за все. Желаю удачи». Но они поступили иначе – не по-мужски. В конце концов, я хотел бы сказать спасибо болельщикам перед уходом.

– То есть первым обо всем тебе сообщил «Краснодар»?

– Да.

– И там сразу сказали, что «Локомотив» готов тебя продать?

– Да.

– Реакция Николича, когда ты ему все это рассказываешь?

– Для него это был большой сюрприз. Он сказал: «Ты должен встретиться с руководством». Потом он им позвонил, и мы встретились в понедельник или во вторник.

– Кто приехал на встречу?

– Два немца.

– Томас Цорн и Ральф Рангник?

– Да. Спросил их: «Вы звонили в «Краснодар» или нет?» Они ответили: «Мы никогда им не звонили». В тот момент я понял, что они врут.

– И что ты им ответил?

– Сказал, что знаю: они звонили и хотят меня продать. Но они продолжали утверждать, что это неправда.

  • Краснодарцы заплатили «Локомотиву» за Крыховяка 4 миллиона евро.
  • В сезоне РПЛ поляк провел 10 матчей, забил 3 гола, сделал столько же результативных пасов.
  • Крыховяк играет в России с 2018 года.

Крыховяк – об общении с Галицким: «Это топ!»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Краснодар Локомотив Крыховяк Гжегож Рангник Ральф Цорн Томас
Комментарии (23)
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RJM555
1635316639
Жулье.....эта немчура пришла срубить бабки неужель этого не понимают болельщики локо, ни о каком футболе речь не идет.....блин обидно за державу.....
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vladimir-7
1635321150
РЖД: "Разжечь топку паровоза и подготовить немцев".
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Красногорск_Фан
1635321182
Откуда у Евро-ЛГБТропов мужские поступки ( Согласен. Не по мужски. Открытый непотизм. Царьки. Всей той дури которую они творят оправдание только в 1-м месте по итогам сезона с разгромом Зенита 10-1 (в пользу Локо) и выигрыш ЛЕ. А если нет то уже Смородина с Васей ностальгию будут способны вызвать....
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Ганнибал Лектор
1635326070
Бардак происходит не только в клубе - в самом РЖД вообще ужас. Ценные кадры разбегаются, на их места приходят бородатые джамшуды, которые и по-русски говорить не умеют, не то что правила читать. Отсюда выводы - крушения поездов становятся обыденной реальностью. Поезда больше не самый безопасный вид транспорта. Эта шобла развалила всё, всю страну растащили.
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Добрый Бобер
1635327259
А вы-таки уверены, что это немцы?
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Форвард 79
1635327538
Пока шел торг ни кто не чего не освещал, это всего лиш политкоректность! А представь Гжежок, что Краснодар бы отказался и Вас пришлось бы оставить, а вы уже знаете что была попытка продажи, с каким энтузиазмом Вы бы играли дальше? Как говорится счастье требует тишины!
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gunstilzit
1635329373
А если немцы не причём? А если Хашиг наврал?
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Князев
1635332138
Подлое лживое руководство локомотива набью свои карманы и развалят команду. Гжегош, правильно сделал!
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алдан2014
1635338783
Как умудрился Спартак проспать такого игрока. Ведь он на голову выше всех в составе Спартака.
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Hektor 84
1635400526
Лучше бы Спартак его купил
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