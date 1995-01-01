Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    2 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    3 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?

    «Они поступили не по-мужски». Крыховяк рассказал, как уличил Цорна и Рангника во лжи

    Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк раскрыл обстоятельства летнего трансфера из «Локомотива».

    – Сначала я хотел подписать новый контракт с «Локомотивом». Но перед игрой первого тура с «Арсеналом» мне позвонил Владимир Хашиг и сказал, что «Краснодар» хочет меня купить. И сообщил одну странную вещь: «Локомотив» собирается меня продать. Только в тот момент я понял, что есть проблема и клуб не хочет продлевать со мной контракт. Спросил тренера, Марко Николича, он тоже ничего не знал. Потом встретился с руководством – поинтересовался, что случилось. Они все отрицали – мол, таких планов нет. Мне это было непонятно, потому что два дня назад я говорил с «Краснодаром» и они говорили обратное.

    В конце концов, все оказалось правдой. Люди из «Локомотива» связывались с «Краснодаром». Но когда мы встречались, в глаза мне говорили другое. Для меня как для игрока это неуважение. Клуб для меня многое сделал, но я для «Локомотива» тоже сделал немало. Я лишь хотел, чтобы они пришли ко мне и сказали: «Гжегож, мы не продлеваем с тобой контракт. Если ты можешь найти другой клуб – иди, ничего страшного». Я это понимаю, потому что приходит новый тренер, который, возможно, не видит тебя в составе; новое руководство. Это жизнь, это нормально. Я бы пожал руку и сказал: «Спасибо, ребята, за все. Желаю удачи». Но они поступили иначе – не по-мужски. В конце концов, я хотел бы сказать спасибо болельщикам перед уходом.

    – То есть первым обо всем тебе сообщил «Краснодар»?

    – Да.

    – И там сразу сказали, что «Локомотив» готов тебя продать?

    – Да.

    – Реакция Николича, когда ты ему все это рассказываешь?

    – Для него это был большой сюрприз. Он сказал: «Ты должен встретиться с руководством». Потом он им позвонил, и мы встретились в понедельник или во вторник.

    – Кто приехал на встречу?

    – Два немца.

    – Томас Цорн и Ральф Рангник?

    – Да. Спросил их: «Вы звонили в «Краснодар» или нет?» Они ответили: «Мы никогда им не звонили». В тот момент я понял, что они врут.

    – И что ты им ответил?

    – Сказал, что знаю: они звонили и хотят меня продать. Но они продолжали утверждать, что это неправда.

    • Краснодарцы заплатили «Локомотиву» за Крыховяка 4 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ поляк провел 10 матчей, забил 3 гола, сделал столько же результативных пасов.
    • Крыховяк играет в России с 2018 года.

    Крыховяк – об общении с Галицким: «Это топ!»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:15
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +191

      Chehofff 13 минут назад

      А по мужски было, когда Крыховяк капризничал и отказывался тренироваться?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2286

      Красногорск_Фан 41 минуту назад

      Откуда у Евро-ЛГБТропов мужские поступки ( Согласен. Не по мужски. Открытый непотизм. Царьки. Всей той дури которую они творят оправдание только в 1-м месте по итогам сезона с разгромом Зенита 10-1 (в пользу Локо) и выигрыш ЛЕ. А если нет то уже Смородина с Васей ностальгию будут способны вызвать....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22181

      vladimir-7 41 минуту назад

      РЖД: "Разжечь топку паровоза и подготовить немцев".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +191

      Chehofff 42 минуты назад

      Крыховяк, как ребёнок.
      Малыш, пойми, зачастую бывают некоторые договорённости между клубами на самом высоком уровне, о которых открыто не говорят. Меньше знаешь, крепче спишь. По слухам сам Путин решил другу Галицкому на днюху подарить игрока, о котором мечтал Галицкий.
      По просьбе сверху оформили красивый трансфер. Удобный для всех. И шоколадный для самого Крыховяка.
      Администрация Клубов умеет держать язык за зубами.
      А вот Крыховяк оказался конкретным треплом. Радует прессу своими скандальными речами об уходе Николича и о своём трансфере.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2286

      Красногорск_Фан > Chehofff 40 минут назад

      Судя по вашему посту именно вы Путину с Галицким свечку держали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1560

      Enter2006 1 час назад

      Ай яй дойчен, дас ист нищьт ришьтишь...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +564

      RJM555 1 час назад

      Жулье.....эта немчура пришла срубить бабки неужель этого не понимают болельщики локо, ни о каком футболе речь не идет.....блин обидно за державу.....

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90598
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67913
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru