Крыховяк – об общении с Галицким: «Это топ!»

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк рассказал о своем отношении к владельцу клуба Сергею Галицкому.

– Галицкий говорит, что для него красивая игра важнее, чем трофеи.

– Для меня как игрока это значит, что надо играть хорошо и красиво, но я играю в футбол ради результата, ради побед. При этом согласен с Галицким: болельщики приходят на стадион и хотят видеть зрелищный футбол. Когда я приехал в Россию три года назад, «Краснодар» показывал самую яркую игру. И сейчас, когда я перешел сюда, думаю, что по качеству мы номер один.

– Ты уже общался с Галицким?

– Да, три или четыре раза, это – топ! Мне нравится, что президент часто приезжает к команде, много говорит с игроками, тренерами. В конце концов, это человек, который платит тебе зарплату. Ты играешь не только за клуб, но и лично за него. Важно чувствовать его поддержку. С Галицким мы говорили о футболе, о моей позиции на поле: «восьмерка» или «шестерка». Сказал, что все зависит от тренера. Вижу, что он понимает футбол, переживает за команду и хочет, чтобы мы играли красиво.

Галицкий: «Я болею. Сейчас работаем над изменением структуры «Краснодара», чтобы клуб не зависел от одного человека»