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    Крыховяк – об общении с Галицким: «Это топ!»

    Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк рассказал о своем отношении к владельцу клуба Сергею Галицкому.

    – Галицкий говорит, что для него красивая игра важнее, чем трофеи.

    – Для меня как игрока это значит, что надо играть хорошо и красиво, но я играю в футбол ради результата, ради побед. При этом согласен с Галицким: болельщики приходят на стадион и хотят видеть зрелищный футбол. Когда я приехал в Россию три года назад, «Краснодар» показывал самую яркую игру. И сейчас, когда я перешел сюда, думаю, что по качеству мы номер один.

    – Ты уже общался с Галицким?

    – Да, три или четыре раза, это – топ! Мне нравится, что президент часто приезжает к команде, много говорит с игроками, тренерами. В конце концов, это человек, который платит тебе зарплату. Ты играешь не только за клуб, но и лично за него. Важно чувствовать его поддержку. С Галицким мы говорили о футболе, о моей позиции на поле: «восьмерка» или «шестерка». Сказал, что все зависит от тренера. Вижу, что он понимает футбол, переживает за команду и хочет, чтобы мы играли красиво.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 07:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +22181

      vladimir-7 2 часа назад

      Вот ты, Гжегож, сам и определил, кто ты есть на самом деле, ты
      настоящая шестерка, лучше бы просто промолчал. Впрочем, покажите мне человека, который скажет, что его начальник полный м***к, это не касается самого Галицкого в моем данном комментарии.

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