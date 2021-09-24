Галицкий: «Я болею. Сейчас работаем над изменением структуры «Краснодара», чтобы клуб не зависел от одного человека»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий сообщил о проблемах со здоровьем, а также анонсировал в связи с этим изменение структуры клуба.

«Всегда просил, чтобы камера не акцентировала внимание на моeм присутствии на матчах. Сейчас пропустил три игры, потому что болею. У меня такой период в жизни, когда я не могу присутствовать на домашних играх.

Не могу общаться с клубом в таком количестве, в котором необходимо для президента. Но это жизнь, я сейчас не в той форме. Не могу физически находиться в клубе. Сейчас работаем над тем, чтобы структура клуба изменилась. «Краснодар» не должен зависеть от одного человека.

Работаем, чтобы бюджет в 50-70 миллионов долларов был без меня, чтобы школа могла финансироваться без меня. К марту закончим процессы. Это будет состоять из совета директоров, наблюдательного совета и банков. Можно назвать это эндаументом. Всe будет прописано.

Болельщики должны знать, что клуб не должен заканчиваться на одном человеке. Всe должно продолжать финансироваться на текущем уровне, та же школа – 8,9 миллиона долларов в год. Финансирование будет моими деньгами, но без меня. Всe объявим официально, чтобы болельщики были уверены, что они болеют за клуб, который не может завтра закончиться.

Не хотел бы говорить о болезни, но болельщики вправе понимать, что происходит. Но на одном человеке история клуба не должна заканчиваться. Нюансы – личные вопросы», – сказал 54-летний бизнесмен.