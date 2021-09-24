Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Галицкий: «Я болею. Сейчас работаем над изменением структуры «Краснодара», чтобы клуб не зависел от одного человека»

Галицкий: «Я болею. Сейчас работаем над изменением структуры «Краснодара», чтобы клуб не зависел от одного человека»

24 сентября 2021, 14:44
15

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий сообщил о проблемах со здоровьем, а также анонсировал в связи с этим изменение структуры клуба.

«Всегда просил, чтобы камера не акцентировала внимание на моeм присутствии на матчах. Сейчас пропустил три игры, потому что болею. У меня такой период в жизни, когда я не могу присутствовать на домашних играх.

Не могу общаться с клубом в таком количестве, в котором необходимо для президента. Но это жизнь, я сейчас не в той форме. Не могу физически находиться в клубе. Сейчас работаем над тем, чтобы структура клуба изменилась. «Краснодар» не должен зависеть от одного человека.

Работаем, чтобы бюджет в 50-70 миллионов долларов был без меня, чтобы школа могла финансироваться без меня. К марту закончим процессы. Это будет состоять из совета директоров, наблюдательного совета и банков. Можно назвать это эндаументом. Всe будет прописано.

Болельщики должны знать, что клуб не должен заканчиваться на одном человеке. Всe должно продолжать финансироваться на текущем уровне, та же школа – 8,9 миллиона долларов в год. Финансирование будет моими деньгами, но без меня. Всe объявим официально, чтобы болельщики были уверены, что они болеют за клуб, который не может завтра закончиться.

Не хотел бы говорить о болезни, но болельщики вправе понимать, что происходит. Но на одном человеке история клуба не должна заканчиваться. Нюансы – личные вопросы», – сказал 54-летний бизнесмен.

  • Галицкий – инициатор создания футбольного клуба «Краснодар», который был основан 22 февраля 2008 года.
  • Команда дебютировала в РПЛ в 2011 году, заменив в высшем дивизионе «Сатурн».
  • Лучший результат «Краснодара» в Премьер-лиге – третье место.

Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Краснодар Галицкий Сергей
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
slavа0508
1632484375
Здоровья Сергей Николаич ...
Ответить
portero
1632484590
Да уж.... похоже трудно победить болячку... хотя бы заморозить процесс на длительный срок. Здоровья!!!
Ответить
Sancho010365
1632484801
Здоровья президенту. Вы молодец! Мы за Вас и Вашу команду болеем и переживает, хотим больше радости, вместе только! Мы с Вами.
Ответить
Фантомас 67
1632484886
Здоровья, безусловно и выздоровления!
Ответить
JTherry
1632493106
здоровья, Сергей Николаевич, еще раз здоровья!!!
Ответить
владимир миронов
1632500543
Сергей Николаевич, нельзя болеть, на кого команду оставите? Держитесь!
Ответить
Вомбат
1632509155
Здоровья Сергею Николаевичу! как бы я его не критиковал за отдельные решения, он очень важный персонаж, да и человек хороший.
Ответить
Игорь1980
1632544815
Магнит уже не тот без Галицкого!!! Не хочу чтоб и ФК Краснодар стал не тем без него!!! Галицкий нужен нашему футболу! Здоровья Сергей Николаевич!!!
Ответить
zigbert
1632566117
Таких людей,энтузиастов своего дела не хватает в нашем футболе. Здоровья Сергей Николаевич!
Ответить
Plyash
1632566480
Тонкий английский юмор - "Если заболевший хочет жить,врачи бессильны." Пожалуйста,Сергей Николаевич,ради всех Вас любящих и уважающих продолжайте хотеть жить,Вы нужны людям.
Ответить
Главные новости
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
2
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
1
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
1
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
4
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
2
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
Вчера, 23:04
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
10
Все новости
Все новости
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
1
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
2
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
4
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
2
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
10
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
7
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
7
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
9
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
Вчера, 21:44
16
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
Вчера, 21:21
9
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
Вчера, 20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
Вчера, 20:43
30
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
Вчера, 19:53
16
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
Вчера, 19:50
20
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
Вчера, 19:45
19
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:28
3
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
Вчера, 19:27
153
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
Вчера, 19:14
8
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
Вчера, 18:51
2
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
Вчера, 18:41
1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
Вчера, 18:25
5
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
Вчера, 18:19
4
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
Вчера, 17:50
3
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
Вчера, 17:38
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+