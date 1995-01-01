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    Галицкий: «Я болею. Сейчас работаем над изменением структуры «Краснодара», чтобы клуб не зависел от одного человека»

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий сообщил о проблемах со здоровьем, а также анонсировал в связи с этим изменение структуры клуба.

    «Всегда просил, чтобы камера не акцентировала внимание на моeм присутствии на матчах. Сейчас пропустил три игры, потому что болею. У меня такой период в жизни, когда я не могу присутствовать на домашних играх.

    Не могу общаться с клубом в таком количестве, в котором необходимо для президента. Но это жизнь, я сейчас не в той форме. Не могу физически находиться в клубе. Сейчас работаем над тем, чтобы структура клуба изменилась. «Краснодар» не должен зависеть от одного человека.

    Работаем, чтобы бюджет в 50-70 миллионов долларов был без меня, чтобы школа могла финансироваться без меня. К марту закончим процессы. Это будет состоять из совета директоров, наблюдательного совета и банков. Можно назвать это эндаументом. Всe будет прописано.

    Болельщики должны знать, что клуб не должен заканчиваться на одном человеке. Всe должно продолжать финансироваться на текущем уровне, та же школа – 8,9 миллиона долларов в год. Финансирование будет моими деньгами, но без меня. Всe объявим официально, чтобы болельщики были уверены, что они болеют за клуб, который не может завтра закончиться.

    Не хотел бы говорить о болезни, но болельщики вправе понимать, что происходит. Но на одном человеке история клуба не должна заканчиваться. Нюансы – личные вопросы», – сказал 54-летний бизнесмен.

    • Галицкий – инициатор создания футбольного клуба «Краснодар», который был основан 22 февраля 2008 года.
    • Команда дебютировала в РПЛ в 2011 году, заменив в высшем дивизионе «Сатурн».
    • Лучший результат «Краснодара» в Премьер-лиге – третье место.

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    Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17051

      JTherry 19 минут назад

      здоровья, Сергей Николаевич, еще раз здоровья!!!

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      Рейтинг: +13222

      paracetamol 45 минут назад

      Разворуют без хозяина!

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      Рейтинг: +143

      Фантомас 67 2 часа назад

      Здоровья, безусловно и выздоровления!

      11
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      Рейтинг: +494

      Sancho010365 2 часа назад

      Здоровья президенту. Вы молодец! Мы за Вас и Вашу команду болеем и переживает, хотим больше радости, вместе только! Мы с Вами.

      14
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      Рейтинг: +505

      Блямба 2 часа назад

      Эу,завязывай давай,Сергей Николаич...

      3
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      Рейтинг: +52091

      portero 2 часа назад

      Да уж.... похоже трудно победить болячку... хотя бы заморозить процесс на длительный срок.
      Здоровья!!!

      5
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      Рейтинг: +21788

      slavutiq70 2 часа назад

      Здоровья Сергей Николаич ...

      8
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