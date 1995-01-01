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    Цорн: «Локомотив» хотел играть в быстрый, современный футбол. Николич этого не показывал»

    Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн объяснил смену главного тренера клуба в начале сезоне.

    – Чем вы руководствовались, когда меняли Марко Николича, имеющего опыт игры в Еврокубках, на Гисдоля, который имеет только успешный опыт борьбы за выживание?

    – Руководство клуба видело футбол команды не таким, в какой играл Марко. Исходя из стратегии, мы хотим играть в другой футбол. Чтобы развивать таланты, наращивать стоимость игроков, нужен другой стиль, а не только результат.

    По стратегии стоимость команды должна быть около 250 миллионов евро, а для этого нужно показывать современный и быстрый футбол. Руководство дало нам задачу перестроить игру команды на атакующую, привить высокий прессинг. Марко этого не показывал. Была задача привести тренера, который знает философию.

    У нас было три аспекта, когда приглашали Гисдоля: 1) человек понимает философию Ральфа и его футбол; 2) мы прекрасно понимали, как он будет работать с командой; 3) он был доступен на рынке. Нам не пришлось платить большие деньги и отступные.

    — Маркус был первым номером в списке?

    — Мы общались с разными тренерами. Говорить сейчас, был ли Маркус первым, вторым или третьим, несолидно по отношению к Гисдолю и другим кандидатам.

    Цорн: «Крыховяк поставил ультиматум: либо продлеваю контракт, либо меняю клуб. С нашей стороны никакой лжи не было»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:47
    Комментарии9
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      Рейтинг: +7706

      FanatSerj 4 минуты назад

      ясно, понятно, посмотрели на Динамо и решили: "Давай также только ещё пизже" ))
      Но если бы оно так легко и просто было, у нас бы РПЛ весь был из клубов как Ливерпуль, ПСЖ и МС )))
      Любят у нас кидаться из крайности в крайность, ещё несколько лет назад чуть ли всю Исландию в попу не перецеловали ставя их в пример и эталон, и где эта футбольная Исландия сейчас?

      0
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      Рейтинг: +3727

      Snek 15 минут назад

      Ну правильно, Николич показывал результат, нафига ему этот "быстрый и современный" футбол, когда в команде одни инвалиды?

      0
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      Рейтинг: +4908

      Semenycch 17 минут назад

      Сам то понял, что сказал?

      0
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      Рейтинг: +3190

      Красногорск_Фан 29 минут назад

      Что один Гисдобол, что другой.

      3
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      Рейтинг: +3070

      Блямба 37 минут назад

      Прикольная тема.Немцы- партизаны.
      «Оставь надежду, всяк сюда входящий»(с)
      Кто первый скажет "можем повторить"?

      Оксюморон какой-то.Мозги не ибите.

      0
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      Рейтинг: +524

      Vitaga 40 минут назад

      кто такой этот цорн? он специалист в футболе? - нет. он менеджер. торговец. купи-продай. как у нас в стране всё построено - бестолково и ****. цель-срубить бабла а результат клуба - не важен. кто тут думает о болельщиках? грузин у руля Локо был точно таким же. заменили его на такого же кренделя

      1
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      Рейтинг: +23374

      vladimir-7 1 час назад

      Главное, что Гисдоль прекрасно понимает философию Рангника и
      Цорна и на основании этой философии у команды будет и атакующий футбол, и высокий прессинг, и вообще, современный футбол. А мы, болельщики, посмотрим на результаты этих сказок Цорна.

      0
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      Рейтинг: +18141

      derrik2000 1 час назад

      "По стратегии стоимость команды должна быть около 250 миллионов евро, а для этого нужно показывать современный и быстрый футбол. "

      Ах ты, падла лагерная!!!
      То-то в Спартаке твой попрыгунчик ставил команде примитивнейший "бей-беги" с акцентом на "стоять насмерть у своих ворот" , а не такой футбол!

      2
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      Рейтинг: +3548

      Черкизовский Кот 1 час назад

      А Годзил (или как его там) разве показывает?

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