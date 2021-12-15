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  • Цорн: «Локомотив» хотел играть в быстрый, современный футбол. Николич этого не показывал»

Цорн: «Локомотив» хотел играть в быстрый, современный футбол. Николич этого не показывал»

15 декабря 2021, 11:47
27

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн объяснил смену главного тренера клуба в начале сезоне.

– Чем вы руководствовались, когда меняли Марко Николича, имеющего опыт игры в Еврокубках, на Гисдоля, который имеет только успешный опыт борьбы за выживание?

– Руководство клуба видело футбол команды не таким, в какой играл Марко. Исходя из стратегии, мы хотим играть в другой футбол. Чтобы развивать таланты, наращивать стоимость игроков, нужен другой стиль, а не только результат.

По стратегии стоимость команды должна быть около 250 миллионов евро, а для этого нужно показывать современный и быстрый футбол. Руководство дало нам задачу перестроить игру команды на атакующую, привить высокий прессинг. Марко этого не показывал. Была задача привести тренера, который знает философию.

У нас было три аспекта, когда приглашали Гисдоля: 1) человек понимает философию Ральфа и его футбол; 2) мы прекрасно понимали, как он будет работать с командой; 3) он был доступен на рынке. Нам не пришлось платить большие деньги и отступные.

— Маркус был первым номером в списке?

— Мы общались с разными тренерами. Говорить сейчас, был ли Маркус первым, вторым или третьим, несолидно по отношению к Гисдолю и другим кандидатам.

Цорн: «Крыховяк поставил ультиматум: либо продлеваю контракт, либо меняю клуб. С нашей стороны никакой лжи не было»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Рангник Ральф Николич Марко Гисдоль Маркус Цорн Томас
Комментарии (27)
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Черкизовский Кот
1639558609
А Годзил (или как его там) разве показывает?
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derrik2000
1639559307
"По стратегии стоимость команды должна быть около 250 миллионов евро, а для этого нужно показывать современный и быстрый футбол. " Ах ты, падла лагерная!!! То-то в Спартаке твой попрыгунчик ставил команде примитивнейший "бей-беги" с акцентом на "стоять насмерть у своих ворот" , а не такой футбол!
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vladimir-7
1639560473
Главное, что Гисдоль прекрасно понимает философию Рангника и Цорна и на основании этой философии у команды будет и атакующий футбол, и высокий прессинг, и вообще, современный футбол. А мы, болельщики, посмотрим на результаты этих сказок Цорна.
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Vitaga
1639562193
кто такой этот цорн? он специалист в футболе? - нет. он менеджер. торговец. купи-продай. как у нас в стране всё построено - бестолково и ****. цель-срубить бабла а результат клуба - не важен. кто тут думает о болельщиках? грузин у руля Локо был точно таким же. заменили его на такого же кренделя
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Красногорск_Фан
1639562827
Что один Гисдобол, что другой.
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Snek
1639563648
Ну правильно, Николич показывал результат, нафига ему этот "быстрый и современный" футбол, когда в команде одни инвалиды?
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FanatSerj
1639564341
ясно, понятно, посмотрели на Динамо и решили: "Давай также только ещё пизже" )) Но если бы оно так легко и просто было, у нас бы РПЛ весь был из клубов как Ливерпуль, ПСЖ и МС ))) Любят у нас кидаться из крайности в крайность, ещё несколько лет назад чуть ли всю Исландию в попу не перецеловали ставя их в пример и эталон, и где эта футбольная Исландия сейчас?
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Cromathaar
1639565826
А в итоге один только Бека-Бека бегает, по старой памяти еще, видимо :)
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portero
1639565840
То есть сейчас Локо играет в современный быстрый футбол!!! Блин мы очевидно на другом уровне восприятия, да и результат показывает Локо выдающийся!!! Немцы рулят, доходом они очень довольны....
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xkixerx
1639634458
Ну да ну да... зато сейчас так атакуем, ТАК АТАКУЕМ, что аж 2 удара в створ ворот нанесли (Арсенал и Урал)
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