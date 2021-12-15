Цорн: «Локомотив» хотел играть в быстрый, современный футбол. Николич этого не показывал»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн объяснил смену главного тренера клуба в начале сезоне.

– Чем вы руководствовались, когда меняли Марко Николича, имеющего опыт игры в Еврокубках, на Гисдоля, который имеет только успешный опыт борьбы за выживание?

– Руководство клуба видело футбол команды не таким, в какой играл Марко. Исходя из стратегии, мы хотим играть в другой футбол. Чтобы развивать таланты, наращивать стоимость игроков, нужен другой стиль, а не только результат.

По стратегии стоимость команды должна быть около 250 миллионов евро, а для этого нужно показывать современный и быстрый футбол. Руководство дало нам задачу перестроить игру команды на атакующую, привить высокий прессинг. Марко этого не показывал. Была задача привести тренера, который знает философию.

У нас было три аспекта, когда приглашали Гисдоля: 1) человек понимает философию Ральфа и его футбол; 2) мы прекрасно понимали, как он будет работать с командой; 3) он был доступен на рынке. Нам не пришлось платить большие деньги и отступные.

— Маркус был первым номером в списке?

— Мы общались с разными тренерами. Говорить сейчас, был ли Маркус первым, вторым или третьим, несолидно по отношению к Гисдолю и другим кандидатам.

Марко Николич возглавлял «Локо» с мая 2020-го по октябрь 2021 года.

возглавлял «Локо» с мая 2020-го по октябрь 2021 года. Его сменил Маркус Гисдоль , работавший с Ральфом Рангником в Германии.

, работавший с в Германии. При Гисдоле у «Локо» 3 победы в 12 матчах.

Цорн: «Крыховяк поставил ультиматум: либо продлеваю контракт, либо меняю клуб. С нашей стороны никакой лжи не было»