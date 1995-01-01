Цорн: «Локомотив» хотел играть в быстрый, современный футбол. Николич этого не показывал»

ясно, понятно, посмотрели на Динамо и решили: "Давай также только ещё пизже" ))
Но если бы оно так легко и просто было, у нас бы РПЛ весь был из клубов как Ливерпуль, ПСЖ и МС )))
Любят у нас кидаться из крайности в крайность, ещё несколько лет назад чуть ли всю Исландию в попу не перецеловали ставя их в пример и эталон, и где эта футбольная Исландия сейчас?
Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн объяснил смену главного тренера клуба в начале сезоне.
– Чем вы руководствовались, когда меняли Марко Николича, имеющего опыт игры в Еврокубках, на Гисдоля, который имеет только успешный опыт борьбы за выживание?
– Руководство клуба видело футбол команды не таким, в какой играл Марко. Исходя из стратегии, мы хотим играть в другой футбол. Чтобы развивать таланты, наращивать стоимость игроков, нужен другой стиль, а не только результат.
По стратегии стоимость команды должна быть около 250 миллионов евро, а для этого нужно показывать современный и быстрый футбол. Руководство дало нам задачу перестроить игру команды на атакующую, привить высокий прессинг. Марко этого не показывал. Была задача привести тренера, который знает философию.
У нас было три аспекта, когда приглашали Гисдоля: 1) человек понимает философию Ральфа и его футбол; 2) мы прекрасно понимали, как он будет работать с командой; 3) он был доступен на рынке. Нам не пришлось платить большие деньги и отступные.
— Маркус был первым номером в списке?
— Мы общались с разными тренерами. Говорить сейчас, был ли Маркус первым, вторым или третьим, несолидно по отношению к Гисдолю и другим кандидатам.
- Марко Николич возглавлял «Локо» с мая 2020-го по октябрь 2021 года.
- Его сменил Маркус Гисдоль, работавший с Ральфом Рангником в Германии.
- При Гисдоле у «Локо» 3 победы в 12 матчах.
Цорн: «Крыховяк поставил ультиматум: либо продлеваю контракт, либо меняю клуб. С нашей стороны никакой лжи не было»