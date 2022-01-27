Анджорин не вернется в «Локо» из-за ухода Рангника. Он может перейти в «Саутгемптон»

Полузащитник Фаустино Анджорин досрочно вернется в «Челси» из аренды в «Локомотиве».

По информации Football London, 20-летний англичанин, арендованный «Локо» до конца сезона с правом выкупа за 17 миллионов фунтов, не вернется в Россию из-за ухода Ральфа Рангника в «МЮ».

Переговоры с «Челси» о трансфере Анджорина ведет «Саутгемптон». Футболиста также хотят арендовать несколько лидеров Чемпионшипа.

Вариант с арендой больше устраивает лондонский клуб. Если Анджорин не уйдет из «Челси» зимой, то «Саутгемптон» попытается подписать его летом.

«Локо» арендовал хавбека у «Челси» в начале сентября.

20-летний англичанин провел 9 матчей и забил 1 гол.

Цорн: «Локомотив» ничего не платил «Челси» за аренду Анджорина. Ждем его обратно к 15 января»