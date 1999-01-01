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    Анджорин не вернется в «Локо» из-за ухода Рангника. Он может перейти в «Саутгемптон»

    Полузащитник Фаустино Анджорин досрочно вернется в «Челси» из аренды в «Локомотиве».

    По информации Football London, 20-летний англичанин, арендованный «Локо» до конца сезона с правом выкупа за 17 миллионов фунтов, не вернется в Россию из-за ухода Ральфа Рангника в «МЮ».

    Переговоры с «Челси» о трансфере Анджорина ведет «Саутгемптон». Футболиста также хотят арендовать несколько лидеров Чемпионшипа.

    Вариант с арендой больше устраивает лондонский клуб. Если Анджорин не уйдет из «Челси» зимой, то «Саутгемптон» попытается подписать его летом.

    • «Локо» арендовал хавбека у «Челси» в начале сентября.
    • 20-летний англичанин провел 9 матчей и забил 1 гол.

    Цорн: «Локомотив» ничего не платил «Челси» за аренду Анджорина. Ждем его обратно к 15 января»

    Источник: Football London

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    Сегодня, 16:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +859

      Vitaga 59 минут назад

      если правда- цорн балабол и в очередной раз показал свою некомпетентность

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