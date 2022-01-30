«Челси» прервет аренду Анджорина в «Локомотив» и отдаст игрока в «Хаддерсфилд» (The Athletic)

Полузащитник Фаустино Анджорин досрочно покинет «Локомотив». Срок аренды из «Челси» был рассчитан до лета, но она будет прервана уже в январе.

Лондонцы отдадут Анджорина в «Хаддерсфилд» из Чемпионшипа.

«Локо» арендовал хавбека у «Челси» в начале сентября.

20-летний англичанин провел 9 матчей и забил 1 гол.

«Хаддерсфилд» идет в Чемпионшипе 7-м.

Анджорин не вернется в «Локо» из-за ухода Рангника. Он может перейти в «Саутгемптон»

Цорн: «Локомотив» ничего не платил «Челси» за аренду Анджорина. Ждем его обратно к 15 января»