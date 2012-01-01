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    «Челси» прервет аренду Анджорина в «Локомотив» и отдаст игрока в «Хаддерсфилд» (The Athletic)

    Полузащитник Фаустино Анджорин досрочно покинет «Локомотив». Срок аренды из «Челси» был рассчитан до лета, но она будет прервана уже в январе.

    Лондонцы отдадут Анджорина в «Хаддерсфилд» из Чемпионшипа.

    • «Локо» арендовал хавбека у «Челси» в начале сентября.
    • 20-летний англичанин провел 9 матчей и забил 1 гол.
    • «Хаддерсфилд» идет в Чемпионшипе 7-м.

    Анджорин не вернется в «Локо» из-за ухода Рангника. Он может перейти в «Саутгемптон»

    Цорн: «Локомотив» ничего не платил «Челси» за аренду Анджорина. Ждем его обратно к 15 января»

    Источник: The Athletic

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    Сегодня, 21:22
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1220

      Loko_Roma 25 минут назад

      Никакущий пациент

      0
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      Рейтинг: +3808

      PAREVG. 1 час назад

      бесполезный...

      0
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      Рейтинг: +60

      Demgel 1 час назад

      Цорн дурак,РЖД кидай немчур и зави Семина снова.

      2
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      Рейтинг: +1850

      СуперПАВ9 2 часа назад

      Ну и правильно пусть валит наконец

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