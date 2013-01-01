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    Хаддерсфилд Таун - результаты

    Город Хаддерсфилд
    Дивизион Англия-Чемпионшип
    Сайт http://www.htafc.com
    Стадион Джон Смит'с
    Тренер Дэнни Скофилд
    Турниры:
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    34 тур
    		25 февраля, суббота 18:00 Бернли 4:0 Хаддерсфилд Таун
    33 тур
    		18 февраля, суббота 18:00 Хаддерсфилд Таун 2:1 Бирмингем Сити
    32 тур
    		15 февраля, среда 22:45 Сток Сити 3:0 Хаддерсфилд Таун
    31 тур
    		11 февраля, суббота 18:00 Уиган Атлетик 1:0 Хаддерсфилд Таун
    28 тур
    		7 февраля, вторник 22:45 Блэкпул 2:2 Хаддерсфилд Таун
    30 тур
    		4 февраля, суббота 18:00 Хаддерсфилд Таун 1:1 Куинз Парк Рейнджерс
    5 тур
    		28 января, суббота 18:00 Ковентри 2:0 Хаддерсфилд Таун
    27 тур
    		14 января, суббота 18:00 Халл Сити 1:1 Хаддерсфилд Таун
    26 тур
    		1 января, воскресенье 18:00 Хаддерсфилд Таун 1:2 Лутон Таун
    25 тур
    		29 декабря, четверг 22:45 Хаддерсфилд Таун 2:0 Ротерхэм
    24 тур
    		26 декабря, понедельник 18:00 Престон 1:2 Хаддерсфилд Таун
    23 тур
    		17 декабря, суббота 18:00 Хаддерсфилд Таун 0:2 Уотфорд
    22 тур
    		10 декабря, суббота 18:00 Шеффилд Юнайтед 1:0 Хаддерсфилд Таун
    21 тур
    		12 ноября, суббота 18:00 Хаддерсфилд Таун 0:0 Суонси
    9 тур
    		8 ноября, вторник 22:45 Куинз Парк Рейнджерс 1:2 Хаддерсфилд Таун
    20 тур
    		5 ноября, суббота 18:00 Блэкберн 1:0 Хаддерсфилд Таун
    19 тур
    		2 ноября, среда 22:45 Хаддерсфилд Таун 0:2 Сандерленд
    18 тур
    		29 октября, суббота 17:00 Хаддерсфилд Таун 1:0 Миллуолл
    17 тур
    		22 октября, суббота 17:00 Мидлсбро 0:0 Хаддерсфилд Таун
    16 тур
    		18 октября, вторник 21:45 Хаддерсфилд Таун 0:1 Престон
    15 тур
    		15 октября, суббота 14:30 Ротерхэм 2:1 Хаддерсфилд Таун
    14 тур
    		9 октября, воскресенье 14:00 Хаддерсфилд Таун 2:0 Халл Сити
    13 тур
    		4 октября, вторник 21:45 Лутон Таун 3:3 Хаддерсфилд Таун
    12 тур
    		1 октября, суббота 17:00 Рединг 3:1 Хаддерсфилд Таун
    11 тур
    		17 сентября, суббота 17:00 Хаддерсфилд Таун 1:0 Кардифф
    10 тур
    		13 сентября, вторник 21:45 Хаддерсфилд Таун 1:2 Уиган Атлетик
    8 тур
    		4 сентября, воскресенье 17:00 Хаддерсфилд Таун 0:1 Блэкпул
    7 тур
    		31 августа, среда 21:45 Бристоль Сити 2:0 Хаддерсфилд Таун
    6 тур
    		27 августа, суббота 17:00 Хаддерсфилд Таун 2:2 Вест Бромвич
    4 тур
    		16 августа, вторник 21:45 Норвич Сити 2:1 Хаддерсфилд Таун
    3 тур
    		13 августа, суббота 17:00 Хаддерсфилд Таун 3:1 Сток Сити
    2 тур
    		5 августа, пятница 21:45 Бирмингем Сити 2:1 Хаддерсфилд Таун
    1 тур
    		29 июля, пятница 22:00 Хаддерсфилд Таун 0:1 Бернли
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