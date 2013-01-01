Турниры:
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
|34 тур
|25 февраля, суббота
|18:00
|Бернли
|4:0
|Хаддерсфилд Таун
|33 тур
|18 февраля, суббота
|18:00
|Хаддерсфилд Таун
|2:1
|Бирмингем Сити
|32 тур
|15 февраля, среда
|22:45
|Сток Сити
|3:0
|Хаддерсфилд Таун
|31 тур
|11 февраля, суббота
|18:00
|Уиган Атлетик
|1:0
|Хаддерсфилд Таун
|28 тур
|7 февраля, вторник
|22:45
|Блэкпул
|2:2
|Хаддерсфилд Таун
|30 тур
|4 февраля, суббота
|18:00
|Хаддерсфилд Таун
|1:1
|Куинз Парк Рейнджерс
|5 тур
|28 января, суббота
|18:00
|Ковентри
|2:0
|Хаддерсфилд Таун
|27 тур
|14 января, суббота
|18:00
|Халл Сити
|1:1
|Хаддерсфилд Таун
|26 тур
|1 января, воскресенье
|18:00
|Хаддерсфилд Таун
|1:2
|Лутон Таун
|25 тур
|29 декабря, четверг
|22:45
|Хаддерсфилд Таун
|2:0
|Ротерхэм
|24 тур
|26 декабря, понедельник
|18:00
|Престон
|1:2
|Хаддерсфилд Таун
|23 тур
|17 декабря, суббота
|18:00
|Хаддерсфилд Таун
|0:2
|Уотфорд
|22 тур
|10 декабря, суббота
|18:00
|Шеффилд Юнайтед
|1:0
|Хаддерсфилд Таун
|21 тур
|12 ноября, суббота
|18:00
|Хаддерсфилд Таун
|0:0
|Суонси
|9 тур
|8 ноября, вторник
|22:45
|Куинз Парк Рейнджерс
|1:2
|Хаддерсфилд Таун
|20 тур
|5 ноября, суббота
|18:00
|Блэкберн
|1:0
|Хаддерсфилд Таун
|19 тур
|2 ноября, среда
|22:45
|Хаддерсфилд Таун
|0:2
|Сандерленд
|18 тур
|29 октября, суббота
|17:00
|Хаддерсфилд Таун
|1:0
|Миллуолл
|17 тур
|22 октября, суббота
|17:00
|Мидлсбро
|0:0
|Хаддерсфилд Таун
|16 тур
|18 октября, вторник
|21:45
|Хаддерсфилд Таун
|0:1
|Престон
|15 тур
|15 октября, суббота
|14:30
|Ротерхэм
|2:1
|Хаддерсфилд Таун
|14 тур
|9 октября, воскресенье
|14:00
|Хаддерсфилд Таун
|2:0
|Халл Сити
|13 тур
|4 октября, вторник
|21:45
|Лутон Таун
|3:3
|Хаддерсфилд Таун
|12 тур
|1 октября, суббота
|17:00
|Рединг
|3:1
|Хаддерсфилд Таун
|11 тур
|17 сентября, суббота
|17:00
|Хаддерсфилд Таун
|1:0
|Кардифф
|10 тур
|13 сентября, вторник
|21:45
|Хаддерсфилд Таун
|1:2
|Уиган Атлетик
|8 тур
|4 сентября, воскресенье
|17:00
|Хаддерсфилд Таун
|0:1
|Блэкпул
|7 тур
|31 августа, среда
|21:45
|Бристоль Сити
|2:0
|Хаддерсфилд Таун
|6 тур
|27 августа, суббота
|17:00
|Хаддерсфилд Таун
|2:2
|Вест Бромвич
|4 тур
|16 августа, вторник
|21:45
|Норвич Сити
|2:1
|Хаддерсфилд Таун
|3 тур
|13 августа, суббота
|17:00
|Хаддерсфилд Таун
|3:1
|Сток Сити
|2 тур
|5 августа, пятница
|21:45
|Бирмингем Сити
|2:1
|Хаддерсфилд Таун
|1 тур
|29 июля, пятница
|22:00
|Хаддерсфилд Таун
|0:1
|Бернли