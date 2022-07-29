- 29 июля 2022
- 23:53 Чемпионшип. Компани стартовал в «Бернли» с гостевой победы над «Хаддерсфилдом»
- 24 июля 2022
- 10:58 «Хаддерсфилд» арендовал экс-игрока «Локомотива»
- 18 мая 2022
- 07:20 «Ноттингем Форест» и «Хаддерсфилд» сыграют в финале плей-офф за место в АПЛ
- 17 мая 2022
- 00:38 «Хаддерсфилд» стал первым финалистом плей-офф за выход в АПЛ
- 8 марта 2022
- 00:25 Кубок Англии. «Ноттингем Форест» прошел в 1/4 финала, где сыграет с «Ливерпулем» 1
- 4 марта 2022
- 13:16 «Манчестер Сити» сыграет с «Саутгемптоном» и другие пары 1/4 финала Кубка Англии
- 2 марта 2022
- 08:51 «Челси» планирует продать Анджорина и Брою
- 31 января 2022
- 17:26 Фото «Хаддерсфилд» арендовал Анджорина у «Челси» до конца сезона
- 01:07 Фото Анджорин попрощался с «Локомотивом» перед трансфером в «Хаддерсфилд». Москвичи подтвердили уход игрока 1
- 30 января 2022
- 21:22 «Челси» прервет аренду Анджорина в «Локомотив» и отдаст игрока в «Хаддерсфилд» (The Athletic) 3
- 8 января 2022
- 17:36 Томас из «Хаддерсфилда» вышел в лидеры по ассистам в сезоне среди игроков топ-4 лиг Англии
- 26 марта 2021
- 22:45 Экс-форвард «Локомотива» Ниасс пополнил «Хаддерсфилд»
- 19 июля 2019
- 14:46 Фото Помните новость про форму «Хаддерсфилда»? Это оказалось шуткой 5
- 17 июля 2019
- 13:19 Фото «Хаддерсфилд» представил новую форму. Логотип спонсора на ней проходит через всю футболку 3
- 7 июня 2019
- 16:54 Кэмпбелл: «Дзюба идеально подошел бы «Кардиффу», «Хаддерсфилду» или «Эвертону» 15
- 12 мая 2019
- 18:55 АПЛ. «Ливерпуль» победил «Вулверхэмптон» и стал вторым, «Челси» занял 3 место 4
- 9 мая 2019
- 22:20 Экс-тренер «Хаддерсфилда» Вагнер возглавил «Шальке»
- 5 мая 2019
- 20:11 Янг: «Борьба за топ-4 – это не то, о чем мы хотим говорить. Мы хотим трофеев и титулов» 3
- 18:49 Сульшер: «Мы не заслужили быть в топ-4. Таблица не врет» 6
- 18:03 «МЮ» потерял шансы на Лигу чемпионов и гарантировал себе участие в Лиге Европы 16
- 17:56 АПЛ. «МЮ» упустил победу над аутсайдером «Хаддерсфилдом», «Челси» разгромил «Уотфорд» 2
- 15:48 Санчес попал в основной состав «МЮ» впервые с марта
- 4 мая 2019
- 23:56 «Кардифф» вылетел из АПЛ 2