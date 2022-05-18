«Ноттингем Форест» и «Хаддерсфилд» сыграют в финале плей-офф за место в АПЛ

Определились финалисты плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ. 29 мая на «Уэмбли» встретятся «Хаддерсфилд» и «Ноттингем Форест».

В полуфинале «Хаддерсфилд» прошел «Лутон», «Ноттингем Форест» – «Шеффилд Юнайтед».

«Ноттингем Форест» не играл в АПЛ с 1999 года.

«Хаддерсфилд» покинул высший дивизион в 2019 году.

Ранее путевку в АПЛ по итогам сезона Чемпионшипа получили «Фулхэм» и «Борнмут».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?