«Ноттингем Форест» и «Хаддерсфилд» сыграют в финале плей-офф за место в АПЛ

Определились финалисты плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ. 29 мая на «Уэмбли» встретятся «Хаддерсфилд» и «Ноттингем Форест».
В полуфинале «Хаддерсфилд» прошел «Лутон», «Ноттингем Форест» – «Шеффилд Юнайтед».
- «Ноттингем Форест» не играл в АПЛ с 1999 года.
- «Хаддерсфилд» покинул высший дивизион в 2019 году.
- Ранее путевку в АПЛ по итогам сезона Чемпионшипа получили «Фулхэм» и «Борнмут».
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: Бомбардир.ру