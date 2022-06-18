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Агент Влашича ответил, готов ли Никола вернуться в ЦСКА

Тончи Мартич, агент полузащитника «Вест Хэма» Николы Влашича, исключил возвращение игрока в ЦСКА этим летом.

«Рассматривает ли Влашич вариант в России? Нет, он не заинтересован в этом, и ЦСКА не является опцией для продолжения карьеры в данный момент», – сказал агент.

  • Прошлым летом «Вест Хэм» купил хорвата у ЦСКА за 30 миллионов евро.
  • В дебютном сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 31 матче.
  • Лондонский клуб готов отдать Влашича в аренду.

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Источник: Sport24

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Сегодня, 15:15
Комментарии4
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    Рейтинг: +11621

    BRO_football 24 минуты назад

    Действительно, а зачем возвращаться в ЦСКА? В Вест Хэме можно сидеть на скамейке, ходить лишь на тренировки и прилично зарабатывать. В ЦСКА же ради хороших денег придётся пахать в каждом матче

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    Рейтинг: +24939

    vladimir-7 1 час назад

    Даже и не думай, двери в ЦСКА для всех Влашичей (сына и отца) закрыты.

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    Рейтинг: +1928

    Олег1204 3 часа назад

    Не не,нам этого чувырлу с горящими глазами не нужно

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    Рейтинг: +1719

    lek! 3 часа назад

    Я посмотрю на вас , когда вы ни кому нужны не будите . Мы всегда мечтали вернутся в ЦСКА пойдёт потом .

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