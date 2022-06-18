Агент Влашича ответил, готов ли Никола вернуться в ЦСКА

Действительно, а зачем возвращаться в ЦСКА? В Вест Хэме можно сидеть на скамейке, ходить лишь на тренировки и прилично зарабатывать. В ЦСКА же ради хороших денег придётся пахать в каждом матче
Тончи Мартич, агент полузащитника «Вест Хэма» Николы Влашича, исключил возвращение игрока в ЦСКА этим летом.
«Рассматривает ли Влашич вариант в России? Нет, он не заинтересован в этом, и ЦСКА не является опцией для продолжения карьеры в данный момент», – сказал агент.
- Прошлым летом «Вест Хэм» купил хорвата у ЦСКА за 30 миллионов евро.
- В дебютном сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 31 матче.
- Лондонский клуб готов отдать Влашича в аренду.