Агент Влашича ответил, готов ли Никола вернуться в ЦСКА

Тончи Мартич, агент полузащитника «Вест Хэма» Николы Влашича, исключил возвращение игрока в ЦСКА этим летом.

«Рассматривает ли Влашич вариант в России? Нет, он не заинтересован в этом, и ЦСКА не является опцией для продолжения карьеры в данный момент», – сказал агент.