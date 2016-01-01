Помните новость про форму «Хаддерсфилда»? Это оказалось шуткой

«Хаддерсфилд» презентовал домашний комплект формы на сезон-2019/20.

Экипировка выполнена в традиционных цветах клуба – в бело-синюю вертикальную полоску. Логотип спонсора при этом на ней отсутствует.

В среду, 17 июля, «Хаддерсфилд» представил форму, на которой широкой лентой по диагонали был размещен логотип букмекерской компании Paddy Power. Как оказалось, это всего лишь было частью кампании Save Our Shirt («Спасем нашу футболку»).

«Ситуация со спонсорством на майках в футболе зашла слишком далеко. Мы согласны с тем, что спонсоры играют определенную роль в футболе, но футболка должна быть неприкосновенной.

Поэтому сегодня мы призываем других спонсоров присоединиться к кампании Save Our Shirt и вернуть что-либо болельщикам.

Как спонсор, мы знаем свое место, и оно – не на вашей футболке», – сказал директор по маркетингу Paddy Power Виктор Коркоран.