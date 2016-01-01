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    Помните новость про форму «Хаддерсфилда»? Это оказалось шуткой

    «Хаддерсфилд» презентовал домашний комплект формы на сезон-2019/20.

    Экипировка выполнена в традиционных цветах клуба – в бело-синюю вертикальную полоску. Логотип спонсора при этом на ней отсутствует.

    В среду, 17 июля, «Хаддерсфилд» представил форму, на которой широкой лентой по диагонали был размещен логотип букмекерской компании Paddy Power. Как оказалось, это всего лишь было частью кампании Save Our Shirt («Спасем нашу футболку»).

    «Ситуация со спонсорством на майках в футболе зашла слишком далеко. Мы согласны с тем, что спонсоры играют определенную роль в футболе, но футболка должна быть неприкосновенной.

    Поэтому сегодня мы призываем других спонсоров присоединиться к кампании Save Our Shirt и вернуть что-либо болельщикам.

    Как спонсор, мы знаем свое место, и оно – не на вашей футболке», – сказал директор по маркетингу Paddy Power Виктор Коркоран.

    Источник: Официальный сайт «Хаддерсфилда»

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    Сегодня, 14:46
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10975

      bset 11 минут назад

      То есть спонсорами они остались, но быть на футболке отказались? Это мощно. Респект!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1225

      Axe111 25 минут назад

      Шутки в стиле этого ресурса

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