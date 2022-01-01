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Англия. Первая лига
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Хаддерсфилд Таун
Состав
€ 12 млн
Хаддерсфилд Таун - состав команды
Хаддерсфилд
Англия. Первая лига
Стадион:
Джон Смит'с
Сайт:
http://www.htafc.com
Тренер:
Нил Уорнок
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
31
Анвик Джейк
Вра
33
€ 0.225 млн
33
Цанев Никола
Вра
29
€ 0.1 млн
1
Matt Young
Вра
-
19
Мамба Бали
Защ
24
€ 1.7 млн
23
Рауэн Шон
Защ
23
€ 1 млн
22
Бронкхорст Илиас
Защ
29
€ 0.7 млн
6
Уотмоу Джек
Защ
30
€ 0.6 млн
5
Лоу Джо
Защ
24
€ 0.55 млн
12
Балкер Радинио
Защ
28
€ 0.55 млн
3
Уоллес Мюррей
Защ
33
€ 0.4 млн
15
Ibane Bowat
Защ
-
4
Ледсон Райан
Пол
29
€ 1.5 млн
18
Касуму Дэвид
Пол
26
€ 0.7 млн
2
Серенсен Лассе
Пол
26
€ 0.6 млн
14
Брайерли Итан
Пол
22
€ 0.375 млн
20
Cameron Humphreys
Пол
-
17
Marcus McGuane
Пол
-
30
Санчес-Фернандес Деренсили
Нап
25
€ 0.9 млн
25
Радулович Боян
Нап
26
€ 0.8 млн
10
Харнесс Маркус
Нап
30
€ 0.75 млн
9
Тэйлор Джо
Нап
23
€ 0.6 млн
7
Гуч Линден
Нап
30
€ 0.6 млн
11
Флетчер Эшли
Нап
30
€ 0.325 млн
8
Archie Collins
Нап
-
Всего игроков: 24, из них вратарей: 3, защитников: 8, полузащитников: 6, нападающих: 7
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