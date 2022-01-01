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Хаддерсфилд Таун
Расписание
€ 12 млн
Хаддерсфилд Таун - расписание матчей
Хаддерсфилд
Англия. Первая лига
Стадион:
Джон Смит'с
Сайт:
http://www.htafc.com
Тренер:
Нил Уорнок
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
19.09 | 17:00
Бромли
- : -
Хаддерсфилд Таун
26.09 | 17:00
Хаддерсфилд Таун
- : -
Лутон Таун
03.10 | 17:00
Бертон Альбион
- : -
Хаддерсфилд Таун
10.10 | 17:00
Хаддерсфилд Таун
- : -
Шеффилд Уэнсдэй
17.10 | 17:00
Плимут Аргайл
- : -
Хаддерсфилд Таун
20.10 | 21:45
Хаддерсфилд Таун
- : -
Питерборо Юнайтед
24.10 | 14:30
Хаддерсфилд Таун
- : -
Уиган Атлетик
31.10 | 15:30
Брэдфорд Сити
- : -
Хаддерсфилд Таун
14.11 | 18:00
Уиком Уондерерс
- : -
Хаддерсфилд Таун
21.11 | 18:00
Хаддерсфилд Таун
- : -
Лестер
26.11 | 23:00
Донкастер Роверс
- : -
Хаддерсфилд Таун
01.12 | 22:45
Хаддерсфилд Таун
- : -
Стивенидж
12.12 | 18:00
Хаддерсфилд Таун
- : -
Лейтон Ориент
19.12 | 15:30
Барнсли
- : -
Хаддерсфилд Таун
26.12 | 18:00
Хаддерсфилд Таун
- : -
Блэкпул
29.12 | 22:45
Стокпорт Каунти
- : -
Хаддерсфилд Таун
01.01 | 18:00
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
Хаддерсфилд Таун
09.01 | 18:00
Хаддерсфилд Таун
- : -
Барнсли
16.01 | 18:00
Хаддерсфилд Таун
- : -
Плимут Аргайл
19.01 | 22:45
Питерборо Юнайтед
- : -
Хаддерсфилд Таун
23.01 | 18:00
Уиган Атлетик
- : -
Хаддерсфилд Таун
30.01 | 15:30
Хаддерсфилд Таун
- : -
Брэдфорд Сити
06.02 | 18:00
Хаддерсфилд Таун
- : -
Кембридж Юнайтед
09.02 | 22:45
Оксфорд
- : -
Хаддерсфилд Таун
13.02 | 18:00
Ноттс Каунти
- : -
Хаддерсфилд Таун
20.02 | 18:00
Хаддерсфилд Таун
- : -
Мэнсфилд Таун
27.02 | 18:00
Хаддерсфилд Таун
- : -
Уиком Уондерерс
06.03 | 18:00
Уимблдон
- : -
Хаддерсфилд Таун
13.03 | 18:00
Хаддерсфилд Таун
- : -
Милтон Кинс Донс
20.03 | 18:00
Лестер
- : -
Хаддерсфилд Таун
26.03 | 18:00
Хаддерсфилд Таун
- : -
Рединг
29.03 | 17:00
Лейтон Ориент
- : -
Хаддерсфилд Таун
03.04 | 17:00
Хаддерсфилд Таун
- : -
Стокпорт Каунти
10.04 | 17:00
Блэкпул
- : -
Хаддерсфилд Таун
13.04 | 21:45
Лутон Таун
- : -
Хаддерсфилд Таун
17.04 | 17:00
Хаддерсфилд Таун
- : -
Бромли
24.04 | 17:00
Рединг
- : -
Хаддерсфилд Таун
27.04 | 21:45
Хаддерсфилд Таун
- : -
Бертон Альбион
01.05 | 17:00
Хаддерсфилд Таун
- : -
Донкастер Роверс
08.05 | 14:30
Стивенидж
- : -
Хаддерсфилд Таун
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