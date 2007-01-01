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    Янг: «Борьба за топ-4 – это не то, о чем мы хотим говорить. Мы хотим трофеев и титулов»

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг прокомментировал результат матча 37-го тура АПЛ против «Хаддерсфилда» (1:1).

    «Почему «МЮ» испытывает трудности? Я не уверен, что есть определенная проблема. Есть ряд причин. Мы разочарованы, что не можем попасть в топ-4. Мы должны уйти и снова быть готовыми вернуться.

    Мы не играли так, как должны играть. Поэтому мы и находимся на этом месте в таблице. Это большой удар для такого клуба, как «Манчестер Юнайтед». Борьба за топ-4 – это не то, о чем мы хотим говорить. Мы хотим трофеев и титулов.

    Это было сложно. Мы не боролись за титулы, это большое разочарование. Мы должны вернуться в следующем сезоне и должны быть готовы побеждать», – сказал Янг.

    • «МЮ» занимает шестое место в таблице.
    • Команда Уле-Гуннара Сульшера лишилась шансов на попадание в топ-4.

    Источник: BBC

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