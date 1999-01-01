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    Тренер «Хаддерсфилда» – после разгрома от «Ливерпуля»: «Надеюсь, Клопп возьмет в этом сезоне титул АПЛ»

    Главный тренер «Хаддерсфилда» Ян Зиверт дал комментарий после матча 36 тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:5). Специалист пожелал ливерпульцам взять титул в этом сезоне.

    «Юрген Клопп пришел в «Ливерпуль» и изменил систему. Надеюсь, в этом сезоне он возьмет титул АПЛ. Я горжусь, что в этой игре мы создавали моменты», – приводит слова Зиверта ВВС.

    • «Ливерпуль» лидирует в АПЛ.
    • Первую строчку завтра, 28 апреля, может занять «Манчестер Сити», который сыграет с «Бернли».
    • «Ливерпуль» продолжает борьбу за победу в Лиге чемпионов.

    Источник: ВВС

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