Кэмпбелл: «Дзюба идеально подошел бы «Кардиффу», «Хаддерсфилду» или «Эвертону»

Бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл считает, что у нападающего «Зенита» Артема Дзюбы есть качества, чтобы выступать в АПЛ. Он назвал три подходящих для россиянина клуба.

Ранее стало известно, что форвард начал сотрудничество с известным футбольным агентом Жорже Мендешем, который представляет интересы нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Португальский посредник будет искать Дзюбе команду в Англии.

«Конечно, я помню Дзюбу по чемпионату мира. Сколько ему лет? 30? Отлично! Это большой и мощный таргетмен. В Англии ему пригодятся эти качества. Дзюба проделал отличную работу в матчах за сборную.

Думаю, по игровой схеме Дзюба идеально подошел бы «Кардиффу» или «Хаддерсфилду». Но, к сожалению, обе команды вылетели из Премьер-лиги. Кто еще? Пожалуй, «Эвертон». В свое время там играл форвард Данкан Фергюсон. Они с Дзюбой похожи. При должной поддержке Дзюба был бы очень эффективен в этой команде», – сказал Кэмпбелл.

Ранее сообщалось, что Дзюбой интересуется «Вулверхэмптон».

Дзюба перешел в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году на правах свободного агента.

В сезоне-2018/19 30-летний нападающий сыграл за петербуржцев 37 матчей, забил 13 голов и сделал 17 результативных передач.

Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до лета 2020 года.

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