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    Кэмпбелл: «Дзюба идеально подошел бы «Кардиффу», «Хаддерсфилду» или «Эвертону»

    Бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл считает, что у нападающего «Зенита» Артема Дзюбы есть качества, чтобы выступать в АПЛ. Он назвал три подходящих для россиянина клуба.

    Ранее стало известно, что форвард начал сотрудничество с известным футбольным агентом Жорже Мендешем, который представляет интересы нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Португальский посредник будет искать Дзюбе команду в Англии.

    «Конечно, я помню Дзюбу по чемпионату мира. Сколько ему лет? 30? Отлично! Это большой и мощный таргетмен. В Англии ему пригодятся эти качества. Дзюба проделал отличную работу в матчах за сборную.

    Думаю, по игровой схеме Дзюба идеально подошел бы «Кардиффу» или «Хаддерсфилду». Но, к сожалению, обе команды вылетели из Премьер-лиги. Кто еще? Пожалуй, «Эвертон». В свое время там играл форвард Данкан Фергюсон. Они с Дзюбой похожи. При должной поддержке Дзюба был бы очень эффективен в этой команде», – сказал Кэмпбелл.

    Ранее сообщалось, что Дзюбой интересуется «Вулверхэмптон».

    • Дзюба перешел в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году на правах свободного агента.
    • В сезоне-2018/19 30-летний нападающий сыграл за петербуржцев 37 матчей, забил 13 голов и сделал 17 результативных передач.
    • Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до лета 2020 года.

    «Чемпионат»: агент Роналду будет заниматься переходом Дзюбы в АПЛ

    Дзюба: «Из Китая было нереальное предложение – 9 миллионов в год. Меня трясло, думал около недели»

    Источник: Сайт телеканала «360»

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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +29559

      portero 2 минуты назад

      в чемпионшип прикольно, вперед в АПЛ !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +551

      Taps 3 минуты назад

      Дзюба, не делай глупостей !
      Ведь уже большой мальчик.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +747

      Den Bull 44 минуты назад

      Ток спрашивается, зачем Дзюбе эти клубы?)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3932

      Агасфер 1 час назад

      Артемон и характером бы пришёлся по душе не слишком далёкой тамошней публике :Балагур,острослов,видом дубина стоеросовая.А остальное-под вопросом.

      1
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      Рейтинг: +538

      Genz 1 час назад

      Кэмпбелл опустил Дзюбу.

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