«Спорт-Экспресс»: Дзюба может перейти в «Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» интересуется нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщает «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2018/19 команда заняла в АПЛ седьмое место и сыграет в квалификации Лиги Европы.

Ранее стало известно, что россиянин начал сотрудничать с известным футбольным агентом Жорже Мендешем, который представляет интересы форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Дзюба перешел в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году на правах свободного агента.

В сезоне-2018/19 30-летний нападающий сыграл за петербуржцев 37 матчей, забил 13 голов и сделал 17 результативных передач.

Дзюба: «Из Китая было нереальное предложение – 9 миллионов в год. Меня трясло, думал около недели»