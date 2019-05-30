«Спорт-Экспресс»: Дзюба может перейти в «Вулверхэмптон»

Если Кокошу выпустят можно продавать за хорошие деньги.
«Вулверхэмптон» интересуется нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщает «Спорт-Экспресс».
В сезоне-2018/19 команда заняла в АПЛ седьмое место и сыграет в квалификации Лиги Европы.
Ранее стало известно, что россиянин начал сотрудничать с известным футбольным агентом Жорже Мендешем, который представляет интересы форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
- Дзюба перешел в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году на правах свободного агента.
- В сезоне-2018/19 30-летний нападающий сыграл за петербуржцев 37 матчей, забил 13 голов и сделал 17 результативных передач.
Дзюба: «Из Китая было нереальное предложение – 9 миллионов в год. Меня трясло, думал около недели»