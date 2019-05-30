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    «Спорт-Экспресс»: Дзюба может перейти в «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» интересуется нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщает «Спорт-Экспресс».

    В сезоне-2018/19 команда заняла в АПЛ седьмое место и сыграет в квалификации Лиги Европы.

    Ранее стало известно, что россиянин начал сотрудничать с известным футбольным агентом Жорже Мендешем, который представляет интересы форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    • Дзюба перешел в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году на правах свободного агента.
    • В сезоне-2018/19 30-летний нападающий сыграл за петербуржцев 37 матчей, забил 13 голов и сделал 17 результативных передач.

    Дзюба: «Из Китая было нереальное предложение – 9 миллионов в год. Меня трясло, думал около недели»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.05.2019 17:21
    Комментарии18
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      Рейтинг: +3589

      александр п 31 мая, 07:24

      Если Кокошу выпустят можно продавать за хорошие деньги.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2602

      Дядя Серёжа 31 мая, 04:14

      Если он с прервого раза название клуба произнесёт- может перейдёт.
      Я бы не перешёл.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Ивантеевец 31 мая, 03:06

      Не потянет Артемка скорости АПЛ. Да и по физике не вытянет. Они за полгода там матчей проводят больше чем у нас за два года.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +308

      R015RK 30 мая, 23:49

      Скатертью дорожка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +167

      Best_forever 30 мая, 21:09

      откуда у них такая лопата, которая копает в сэксе всякое дерьмо?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4791

      prezent2017 30 мая, 20:58

      Пусть валит, Лука не хуже.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3698

      3a zenit 30 мая, 19:47

      надо продавать

      2
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      Рейтинг: +63

      GSmall 30 мая, 18:58

      Пусть в обратку Невеша отправят,тогда согласимся)

      0
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      Рейтинг: +56

      Artemka444 30 мая, 18:51

      ну попробовать можно
      но 2 года максимум поиграет
      а назад уже не возьмут

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1438

      SarJr 30 мая, 18:46

      Он же не португалец, хмммм

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