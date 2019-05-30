«Чемпионат»: агент Роналду будет заниматься переходом Дзюбы в АПЛ

Известный футбольный агент Жорже Мендеш начал сотрудничать с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

По информации «Чемпионата», португалец получил авторизацию на российского футболиста и теперь будет помогать ему с переходом в какой-либо английский клуб.

Как утверждает источник, Мендеш не получит денег с зарплаты форварда и компенсацию, если сделка не состоится. В случае совершения трансфера ему полагаются комиссионные.