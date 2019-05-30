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    «Чемпионат»: агент Роналду будет заниматься переходом Дзюбы в АПЛ

    Известный футбольный агент Жорже Мендеш начал сотрудничать с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

    По информации «Чемпионата», португалец получил авторизацию на российского футболиста и теперь будет помогать ему с переходом в какой-либо английский клуб.

    Как утверждает источник, Мендеш не получит денег с зарплаты форварда и компенсацию, если сделка не состоится. В случае совершения трансфера ему полагаются комиссионные.

    • Мендеш – агент нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
    • Дзюба перешел в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году на правах свободного агента.
    • В сезоне-2018/19 30-летний нападающий сыграл за петербуржцев 37 матчей, забил 13 голов и сделал 17 результативных передач.

    Источник: «Чемпионат»

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    30.05.2019 12:59
    Комментарии27
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      Рейтинг: +1621

      InterMilLano1908 31 мая, 07:38

      Сколько Миллер запошлял мендешу?) понятно что зенит сам доплатит что бы буратино хоть кто то взял, вот до ЧМ половина состава Саудитов играла в ЛА лиге вот и с Дзюбой примерно то же самое

      -1
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      Рейтинг: +1800

      кошмарик 30 мая, 22:18

      как говорил Станиславский - "Не верю"... очередное набивание цены перед новым контрактом..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +407

      AndresLoko 30 мая, 22:03

      Вроде первое апреля уже прошло..Дзюба в АПЛ ..ахаха..!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +71233

      zigbert 30 мая, 20:56

      Трудно будет ему играть в АПЛ. Не приживется.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4791

      prezent2017 30 мая, 18:05

      50 лямов фунтами серебра и ни одним серебряником меньше!

      0
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      Рейтинг: +56

      olmok 30 мая, 17:00

      по его мнению он перерос рфс ,а по нашему не дорос до апл

      1
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      Рейтинг: +1178

      Валерий1965 30 мая, 16:18

      Ой ошибка... С Погребняком поговорил бы сначала....

      0
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      Рейтинг: +9588

      Garrincha58 30 мая, 15:52

      ещё бы Заболотного в придачу забрал с собой в паре они точно всех порвут в АПЛ

      4
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      Рейтинг: +408

      Киркинитидец 30 мая, 15:26

      новость-бомба!!! трепещите англо-саксы...

      1
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      Рейтинг: +934

      Atom2020 30 мая, 15:10

      Да это цену "деревяшке" набивают, чтобы в очередной раз выгодно продать себя в России. Кому в АПЛ это "полено" нужно ... Разве что только денег отмыть с покупки балласта ...

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