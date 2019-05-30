«Чемпионат»: агент Роналду будет заниматься переходом Дзюбы в АПЛ

Сколько Миллер запошлял мендешу?) понятно что зенит сам доплатит что бы буратино хоть кто то взял, вот до ЧМ половина состава Саудитов играла в ЛА лиге вот и с Дзюбой примерно то же самое
Известный футбольный агент Жорже Мендеш начал сотрудничать с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.
По информации «Чемпионата», португалец получил авторизацию на российского футболиста и теперь будет помогать ему с переходом в какой-либо английский клуб.
Как утверждает источник, Мендеш не получит денег с зарплаты форварда и компенсацию, если сделка не состоится. В случае совершения трансфера ему полагаются комиссионные.
- Мендеш – агент нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
- Дзюба перешел в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году на правах свободного агента.
- В сезоне-2018/19 30-летний нападающий сыграл за петербуржцев 37 матчей, забил 13 голов и сделал 17 результативных передач.