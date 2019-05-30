Дзюба: «Из Китая было нереальное предложение – 9 миллионов в год. Меня трясло, думал около недели»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба​ рассказал о сотрудничестве с известным португальским агентом Жорже Мендешем, о том, где хочет продолжить карьеру, и о нереальном предложении от одного из китайских клубов.

– Уже дали агентам авторизацию на ведение переговоров?

– У меня есть контракт на год, до 1 января, с португальцами – компанией агента Жорже Мендеша. Они приезжали к нам на сборы в Испанию. Без Мендеша, но был ближайший помощник. Все обсудили, подписали соглашение, главная цель – смотрим на Англию.

– Был какой-то вариант зимой?

– Конкретики не было, но так глупо переходить в середине сезона – нет смысла, к тому же я чемпионом хотел стать, был полностью сконцентрирован. А этим летом посмотрим. Понятно, что у меня еще год контракта, и тут многое зависит от руководства «Зенита». Одно дело, если они хотят меня сохранить, было бы правильно, чтобы мне хотя бы предложили продление, потому что не хочется сидеть и думать, будем продлевать или нет.

Надеюсь, будет конкретика с Европой. Рассчитываю только на Англию. Китай сам возникает постоянно, провоцирует меня...

– Было царское предложение оттуда прошлым летом.

– Нереальное, да. Девять миллионов в год. Меня трясло! Но стали чемпионами и сразу же успокоился. На самом деле, это, конечно, приличный соблазн. Я думал около недели.

Дзюба перешел в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году на правах свободного агента.

В сезоне-2018/19 30-летний нападающий сыграл за петербуржцев 37 матчей, забил 13 голов и сделал 17 результативных передач.

По итогам прошедшего розыгрыша РПЛ Дзюба вместе с «Зенитом» завоевал золотые медали.

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