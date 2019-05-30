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    Дзюба: «Из Китая было нереальное предложение – 9 миллионов в год. Меня трясло, думал около недели»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о сотрудничестве с известным португальским агентом Жорже Мендешем, о том, где хочет продолжить карьеру, и о нереальном предложении от одного из китайских клубов.

    – Уже дали агентам авторизацию на ведение переговоров?

    – У меня есть контракт на год, до 1 января, с португальцами – компанией агента Жорже Мендеша. Они приезжали к нам на сборы в Испанию. Без Мендеша, но был ближайший помощник. Все обсудили, подписали соглашение, главная цель – смотрим на Англию.

    – Был какой-то вариант зимой?

    – Конкретики не было, но так глупо переходить в середине сезона – нет смысла, к тому же я чемпионом хотел стать, был полностью сконцентрирован. А этим летом посмотрим. Понятно, что у меня еще год контракта, и тут многое зависит от руководства «Зенита». Одно дело, если они хотят меня сохранить, было бы правильно, чтобы мне хотя бы предложили продление, потому что не хочется сидеть и думать, будем продлевать или нет.

    Надеюсь, будет конкретика с Европой. Рассчитываю только на Англию. Китай сам возникает постоянно, провоцирует меня...

    – Было царское предложение оттуда прошлым летом.

    – Нереальное, да. Девять миллионов в год. Меня трясло! Но стали чемпионами и сразу же успокоился. На самом деле, это, конечно, приличный соблазн. Я думал около недели.

    • Дзюба перешел в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году на правах свободного агента.
    • В сезоне-2018/19 30-летний нападающий сыграл за петербуржцев 37 матчей, забил 13 голов и сделал 17 результативных передач.
    • По итогам прошедшего розыгрыша РПЛ Дзюба вместе с «Зенитом» завоевал золотые медали.

    «Чемпионат»: агент Роналду будет заниматься переходом Дзюбы в АПЛ

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.05.2019 16:48
    Комментарии43
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      Рейтинг: +1250

      ухоженный крокодил 31 мая, 13:05

      Попросил бы 12 и можно.
      Великан среди карликов. Было бы смешно.

      0
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      Рейтинг: +75

      Константинн 31 мая, 10:31

      Раз не свалил значит ничего конкретного не намечалось. Было бы что то реальное - прилюдно растоптал футболку зенита, послал бы Миллера и весь зенит вместе с болельщиками подальше и свалил.

      0
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      Рейтинг: +71233

      zigbert 31 мая, 10:10

      Чемпионом РПЛ стал ,теперь можно и в Китай. В АПЛ придется трудится.

      0
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      Рейтинг: +8672

      vladimir-7 31 мая, 09:12

      Если А.Дзюба перейдет в АПЛ и будет играть в основном составе, то у
      некоторых (не будем показывать пальцем)может случиться инфаркт
      или инсульт.

      0
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      Рейтинг: +2428

      САДЫЧОК > vladimir-7 31 мая, 09:24

      Не надейся !

      0
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      Рейтинг: +1188

      richi 30 мая, 22:57

      Семак с 3-мя российскими клубами чемпионом страны стал. Поиграл так же в Асмарале, Москве и ПСЖ.

      0
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      Рейтинг: +1615

      Dellleone 30 мая, 22:47

      Китайцы всегда любили русские деревья.

      1
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      Рейтинг: +856

      spartakuz 30 мая, 22:05

      За бугром пахать надо! Тебе ещё очень далеко до Халка и О. Ахмедова

      1
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    • ...
      Рейтинг: +686

      Max Bobr 30 мая, 21:40

      Колбасило от жадности бедолагу

      5
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      ...
      Рейтинг: +4658

      _Marqella_ > Max Bobr 30 мая, 23:50

      любого бы колбасило от таких денег....

      3
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      Рейтинг: +167

      Best_forever 30 мая, 21:11

      таки не понял - Альцгеймер или Паркинсон?

      2
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      Рейтинг: +59

      ugc-gaming 30 мая, 20:44

      Идет за трофеями, а не за деньгами, молодец!

      0
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