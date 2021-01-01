Кубок Англии. «Ноттингем Форест» прошел в 1/4 финала, где сыграет с «Ливерпулем»

В 1/8 финала Кубка Англии «Ноттингем Форест» дома победил «Хаддерсфилд Таун» со счетом 2:1.
Выигравшая команда в следующей стадии турнира встретится с «Ливерпулем».
Англия. Кубок. 1/8 финала
Ноттингем Форест – Хаддерсфилд Таун – 2:1 (2:1)
Голы: 0:1 – Лис, 13; 1:1 – Сарридж, 29; 2:1 – Йетс, 37.
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