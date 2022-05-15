Хендерсон – 1-й капитан «Ливерпуля», поднявший 6 различных трофеев

Выигранный Кубок Англии стал шестым трофеем, который поднимал над головой капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон. Ни один другой капитан в истории клуба не поднимал столько титулов.
Ранее Хендерсон поднимал трофеи АПЛ, Лиги чемпионов, Кубка английской лиги, клубного ЧМ, а также Суперкубок УЕФА.
- Хендерсон играет в Ливерпуле с 2011 года.
- «Ливерпуль» выиграл свой 8-й Кубок Англии.
- Команда по итогам сезона может оформить квадрупл – взять 4 титула.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: Бомбардир.ру