Хендерсон – 1-й капитан «Ливерпуля», поднявший 6 различных трофеев

Выигранный Кубок Англии стал шестым трофеем, который поднимал над головой капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон. Ни один другой капитан в истории клуба не поднимал столько титулов.

Ранее Хендерсон поднимал трофеи АПЛ, Лиги чемпионов, Кубка английской лиги, клубного ЧМ, а также Суперкубок УЕФА.

Хендерсон играет в Ливерпуле с 2011 года.

«Ливерпуль» выиграл свой 8-й Кубок Англии.

Команда по итогам сезона может оформить квадрупл – взять 4 титула.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?