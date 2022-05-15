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  • Хендерсон – 1-й капитан «Ливерпуля», поднявший 6 различных трофеев

Хендерсон – 1-й капитан «Ливерпуля», поднявший 6 различных трофеев

15 мая 2022, 01:04
1

Выигранный Кубок Англии стал шестым трофеем, который поднимал над головой капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон. Ни один другой капитан в истории клуба не поднимал столько титулов.

Ранее Хендерсон поднимал трофеи АПЛ, Лиги чемпионов, Кубка английской лиги, клубного ЧМ, а также Суперкубок УЕФА.

  • Хендерсон играет в Ливерпуле с 2011 года.
  • «Ливерпуль» выиграл свой 8-й Кубок Англии.
  • Команда по итогам сезона может оформить квадрупл – взять 4 титула.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Бомбардир.ру
Англия. Кубок Англия. Премьер-лига Ливерпуль Хендерсон Джордан
Комментарии (1)
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portero
1652596532
Зато ему недоступен трофей лига конференций, так низко провалиться не получится...
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