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Клопп – о незабитом пенальти Мане в послематчевой серии с «Челси»: «На 50% моя вина»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал незабитый пенальти Садио Мане в послематчевой серии против «Челси» в финале Кубка Англии (0:0; 6:5 по пенальти).

«Это на 50 процентов моя вина. Я должен был позволить Мане бить так, как хочет он. Но я сказал Садио: «Эдуар Менди точно знает тебя, так что бей вопреки [своему намерению]». Лучше было промолчать, как это часто бывает в моей жизни», – сказал Клопп.

  • Менди и Мане выступают за сборную Сенегала.
  • Несмотря на промах Мане, «Ливерпуль» выиграл серию.
  • «Ливерпуль» в этом сезоне претендует на квадрупл – 4 трофея за кампанию.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Goal

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