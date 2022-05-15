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  • Клопп – о незабитом пенальти Мане в послематчевой серии с «Челси»: «На 50% моя вина»

Клопп – о незабитом пенальти Мане в послематчевой серии с «Челси»: «На 50% моя вина»

15 мая 2022, 10:27

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал незабитый пенальти Садио Мане в послематчевой серии против «Челси» в финале Кубка Англии (0:0; 6:5 по пенальти).

«Это на 50 процентов моя вина. Я должен был позволить Мане бить так, как хочет он. Но я сказал Садио: «Эдуар Менди точно знает тебя, так что бей вопреки [своему намерению]». Лучше было промолчать, как это часто бывает в моей жизни», – сказал Клопп.

  • Менди и Мане выступают за сборную Сенегала.
  • Несмотря на промах Мане, «Ливерпуль» выиграл серию.
  • «Ливерпуль» в этом сезоне претендует на квадрупл – 4 трофея за кампанию.

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Источник: Goal
Англия. Кубок Англия. Премьер-лига Ливерпуль Челси Мане Садио Клопп Юрген
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