Маунт проиграл на «Уэмбли» шесть финалов

«Челси» в финале Кубка Англии уступил «Ливерпулю» (0:0; 5:6 по пенальти). Это шестое поражение в финале на «Уэмбли» для полузащитника лондонцев Мэйсона Маунта. Ранее на главном английском стадионе он проигрывал:

финал Евро-2020 Италии;

финал плей-офф Чемпионшипа с «Дерби» Каунти» в 2019 году;

2 финала Кубка Англии с «Челси» (без учета этого сезона);

финал Кубка английской лиги с «Челси».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?