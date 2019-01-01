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Маунт проиграл на «Уэмбли» шесть финалов

«Челси» в финале Кубка Англии уступил «Ливерпулю» (0:0; 5:6 по пенальти). Это шестое поражение в финале на «Уэмбли» для полузащитника лондонцев Мэйсона Маунта. Ранее на главном английском стадионе он проигрывал:

  • финал Евро-2020 Италии;
  • финал плей-офф Чемпионшипа с «Дерби» Каунти» в 2019 году;
  • 2 финала Кубка Англии с «Челси» (без учета этого сезона);
  • финал Кубка английской лиги с «Челси».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Бомбардир.ру

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