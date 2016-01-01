АПЛ. «МЮ» упустил победу над аутсайдером «Хаддерсфилдом», «Челси» разгромил «Уотфорд»

Встреча 37-го тура чемпионата Англии «Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Юнайтед» закончилась со счетом 1:1.

За гостей забил полузащитник Скотт Мактоминей, в составе хозяев отличился форвард Исаак Мбенза.

Команда Уле-Гуннара Сульшера набрала 66 очков и осталась на шестом месте в таблице. «Арсенал», у которого столько же баллов и пятая строчка, в 18:30 примет «Брайтон».

«Челси» в параллельном матче разгромил «Уотфорд» (3:0) благодаря голам Рубен Лофтус-Чик, Давида Луиса и Гонсало Игуаина.

Англия. Премьер-лига. 37-й тур

Хаддерсфилд Таун – Манчестер Юнайтед – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Мактоминей, 8; 1:1 – Мбенза, 60.

Челси – Уотфорд – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Лофтус-Чик, 48; 2:0 – Луис, 51; 3:0 – Игуаин, 75.

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