Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    2 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    3 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?

    АПЛ. «МЮ» упустил победу над аутсайдером «Хаддерсфилдом», «Челси» разгромил «Уотфорд»

    Встреча 37-го тура чемпионата Англии «Хаддерсфилд Таун»«Манчестер Юнайтед» закончилась со счетом 1:1.

    За гостей забил полузащитник Скотт Мактоминей, в составе хозяев отличился форвард Исаак Мбенза.

    Команда Уле-Гуннара Сульшера набрала 66 очков и осталась на шестом месте в таблице. «Арсенал», у которого столько же баллов и пятая строчка, в 18:30 примет «Брайтон».

    «Челси» в параллельном матче разгромил «Уотфорд» (3:0) благодаря голам Рубен Лофтус-Чик, Давида Луиса и Гонсало Игуаина.

    Англия. Премьер-лига. 37-й тур

    Хаддерсфилд Таун – Манчестер Юнайтед – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мактоминей, 8; 1:1 – Мбенза, 60.

    Челси – Уотфорд – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Лофтус-Чик, 48; 2:0 – Луис, 51; 3:0 – Игуаин, 75.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:56
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +480

      VAD07 19 минут назад

      Ничего удивительного, Хаддеру очки нужны были как воздух, а вот Днонайтед совсем без мотивации:)

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +149

      dmzeus > VAD07 11 минут назад

      У него 14 очков было и посл место в таблице. Про какой воздух речь?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +149

      dmzeus > VAD07 9 минут назад

      И придуманное название можешь запихнуть себе куда-нибудь и провернуть по часовой стрелке пару-тройку раз. Для профилактики уважения к другим клубам

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    69708
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru