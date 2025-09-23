Введите ваш ник на сайте
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.43

23 сентября 2025 10:46
Хаддерсфилд Таун - Манчестер Сити
24 сент. 2025, среда 21:45 | Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
1.43
Победа «Манчестер Сити» и тотал больше 2.5
24 сентября на стадионе «Джон Смитс» в Кубке лиги встретятся «Хаддерсфилд» и «Манчестер Сити». Хозяева представляют Лигу 1 и постараются преподнести сенсацию, однако против них один из сильнейших клубов Европы, даже с учeтом возможной ротации. Матч обещает быть зрелищным: «Хаддерсфилд» регулярно играет в результативный футбол, а «Сити» стабильно демонстрирует высокий уровень организации игры.

«Хаддерсфилд»

Команда показывает нестабильные результаты. В последних пяти матчах «Хаддерсфилд» забил 11 голов и пропустил 10. В Кубке лиги команда прошла «Сандерленд», сыграв вничью 1:1 и победив по пенальти, а ранее крупно обыграла молодeжный состав «Ньюкасла» 6:2. В атаке клуб опасен, но в обороне заметны провалы: 2.0 пропущенного мяча в среднем за игру. При этом «Хаддерсфилд» не проигрывает в семи домашних матчах подряд, что придаeт уверенности.

«Манчестер Сити»

Подопечные Гвардиолы подходят к матчу в хорошем состоянии. В последних пяти играх команда забила 7 голов и пропустила 5. «Сити» успел сыграть вничью с «Арсеналом» (1:1), уверенно победить «Манчестер Юнайтед» (3:0) и «Наполи» (2:0) в Лиге чемпионов. Даже при возможной ротации состав гостей остаeтся значительно сильнее соперника. В среднем команда забивает 1.4 гола и пропускает 1.0 за игру. «Сити» умеет контролировать ход матча и обладает заметным преимуществом в классе.

Факты о командах

«Хаддерсфилд»

  • 2.20 забито и 2.00 пропущено в среднем за последние 5 игр.
  • Победы в 11 из 13 последних матчей с забитыми голами.
  • Пропускает в 5 из 7 последних игр.
  • Серия из 7 домашних матчей без поражений.

«Манчестер Сити»

  • 1.40 забито и 1.00 пропущено в среднем за последние 5 игр.
  • Забивает в 4 последних матчах подряд.
  • Победы над «Наполи» и «Манчестер Юнайтед» без пропущенных голов.
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей Кубка лиги в гостях.

Личные встречи
0% (0)
29% (2)
71% (5)
3
Забитых мячей
21
0.43
В среднем за матч
3
Крупнейшая победа
6:1
Самый результативный матч:  6:1
Англия. Кубок, 1/32 финала
Манчестер Сити
5 : 0
07.01.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 3
20.01.2019
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Манчестер Сити
6 : 1
19.08.2018
Хаддерсфилд Таун
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Манчестер Сити
0 : 0
06.05.2018
Хаддерсфилд Таун
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 2
26.11.2017
Манчестер Сити
Англия. Кубок, 1/8 финала
Манчестер Сити
5 : 1
01.03.2017
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок, 1/8 финала
Хаддерсфилд Таун
0 : 0
18.02.2017
Манчестер Сити
Показать все

Прогноз на матч «Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»

На стороне «Хаддерсфилда» домашняя серия и активная атака, но их защита вряд ли выдержит прессинг «Сити». Гости даже в ротационном составе обязаны доминировать, а их организация и глубина состава позволяют уверенно справляться с командами ниже классом. Ожидается результативный матч: «Сити» должен забить минимум дважды, а «Хаддерсфилд» может ответить хотя бы одним мячом, учитывая слабые стороны обороны гостей и мотивацию проявить себя.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Манчестер Сити» и тотал больше 2.5 – коэффициент 1.43
  • Обе команды забьют – коэффициент 2.10

1.43
Победа «Манчестер Сити» и тотал больше 2.5
Автор: Мещеряков Денис
Англия. Кубок лиги Манчестер Сити Хаддерсфилд Таун
