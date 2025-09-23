24 сентября на стадионе «Джон Смитс» в Кубке лиги встретятся «Хаддерсфилд» и «Манчестер Сити». Хозяева представляют Лигу 1 и постараются преподнести сенсацию, однако против них один из сильнейших клубов Европы, даже с учeтом возможной ротации. Матч обещает быть зрелищным: «Хаддерсфилд» регулярно играет в результативный футбол, а «Сити» стабильно демонстрирует высокий уровень организации игры.

«Хаддерсфилд»

Команда показывает нестабильные результаты. В последних пяти матчах «Хаддерсфилд» забил 11 голов и пропустил 10. В Кубке лиги команда прошла «Сандерленд», сыграв вничью 1:1 и победив по пенальти, а ранее крупно обыграла молодeжный состав «Ньюкасла» 6:2. В атаке клуб опасен, но в обороне заметны провалы: 2.0 пропущенного мяча в среднем за игру. При этом «Хаддерсфилд» не проигрывает в семи домашних матчах подряд, что придаeт уверенности.

«Манчестер Сити»

Подопечные Гвардиолы подходят к матчу в хорошем состоянии. В последних пяти играх команда забила 7 голов и пропустила 5. «Сити» успел сыграть вничью с «Арсеналом» (1:1), уверенно победить «Манчестер Юнайтед» (3:0) и «Наполи» (2:0) в Лиге чемпионов. Даже при возможной ротации состав гостей остаeтся значительно сильнее соперника. В среднем команда забивает 1.4 гола и пропускает 1.0 за игру. «Сити» умеет контролировать ход матча и обладает заметным преимуществом в классе.

Факты о командах

«Хаддерсфилд»

2.20 забито и 2.00 пропущено в среднем за последние 5 игр.

Победы в 11 из 13 последних матчей с забитыми голами.

Пропускает в 5 из 7 последних игр.

Серия из 7 домашних матчей без поражений.

«Манчестер Сити»

1.40 забито и 1.00 пропущено в среднем за последние 5 игр.

Забивает в 4 последних матчах подряд.

Победы над «Наполи» и «Манчестер Юнайтед» без пропущенных голов.

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей Кубка лиги в гостях.

Прогноз на матч «Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»

На стороне «Хаддерсфилда» домашняя серия и активная атака, но их защита вряд ли выдержит прессинг «Сити». Гости даже в ротационном составе обязаны доминировать, а их организация и глубина состава позволяют уверенно справляться с командами ниже классом. Ожидается результативный матч: «Сити» должен забить минимум дважды, а «Хаддерсфилд» может ответить хотя бы одним мячом, учитывая слабые стороны обороны гостей и мотивацию проявить себя.

