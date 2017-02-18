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Расписание матчей
Англия. Кубок
Хаддерсфилд Таун - Манчестер Сити
Хаддерсфилд Таун - Манчестер Сити: обзор матча 18 февраля 2017
Хаддерсфилд Таун
18.02.2017, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/8 финала
0 : 0
Завершен
Манчестер Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Хаддерсфилд Таун - Манчестер Сити
78'
Замена
Б. Санья
️️️️
А. Коларов
Замена
И. Браун
️️️️
Д. Пэйн
72'
69'
Замена
Л. Сане
️️️️
Нолито
69'
Замена
К. Де Брюйне
️️️️
Ф. Делф
Замена
Н. Уэллс
️️️️
Д. Лолли
59'
Замена
Э. Качунга
️️️️
Р. ван Ла Парра
59'
25'
Желтая карточка
А. Коларов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
5
Марк Хадсон
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЛП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
19
Джек Пэйн
АП
4
Дин Уайтхэд
ПП
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЛП
5
Фернандо
ОП
5
Фернандиньо
ПП
3
Нолито
ЛФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Хаддерсфилд Таун
12
Дэнни Уорд
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
10
Элиас Качунга
ПВ
37
Исайя Браун
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Бакари Санья
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
24
Алеш Гарсия
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Лерой Сане
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
3-3-1-1
1
Коулмэн
17
Холмс-Деннис
4
Горенц-Станкович
5
Хадсон
8
Биллинг
3
ван Ла Парра
4
Уайтхэд
19
Пэйн
11
Лолли
3-3-2-2
1
Браво
16
Навас
30
Отаменди
6
Стоунз
5
Сабалета
5
Фернандо
11
Коларов
5
Фернандиньо
18
Делф
10
Агуэро
3
Нолито
3
ван Ла Парра
10
Качунга
10
Качунга
3
ван Ла Парра
19
Пэйн
37
Браун
37
Браун
19
Пэйн
11
Лолли
21
Уэллс
21
Уэллс
11
Лолли
11
Коларов
3
Санья
3
Санья
11
Коларов
18
Делф
11
Де Брюйне
11
Де Брюйне
18
Делф
3
Нолито
10
Сане
10
Сане
3
Нолито
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Манчестер Сити
2
Том Смит
ПЗ
12
Дэнни Уорд
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
Главный тренер
Нил Уорнок
13
Вилли Кабальеро
ВР
24
Алеш Гарсия
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
2
Том Смит
ПЗ
12
Дэнни Уорд
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
24
Алеш Гарсия
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Манчестер Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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