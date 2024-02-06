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Пабло Хавьер Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
Завершил карьеру
16 января 1985 (41)
#5 | Защитник
173 см | 67 кг
Аргентина | Испания
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Публикации
Летом могут провести первый ЧМ для экс-футболистов старше 35 лет: известны предварительные составы
2024.02.06 21:21
1
Сабалета: «Манчестер Сити» предлагает Месси идеальные условия. Это лучшее место, куда он может перейти»
2021.02.14 10:56
Сабалета объявил о завершении карьеры
2020.10.16 18:45
Сабалета забил дебютный гол за «Вест Хэм» спустя три года после прихода
2020.01.05 23:21
Сабалета продлил контракт с «Вест Хэмом» до конца следующего сезона. Игроку 34 года
2019.05.01 20:25
Видео
Сабалета стал игроком «Вест Хэма»
2017.05.26 15:18
5
Сабалета подпишет двухлетний контракт с «Вест Хэмом»
2017.05.26 13:21
Сабалета близок к подписанию контракта с «Вест Хэмом»
2017.05.24 19:02
Защитник «Манчестер Сити» Сабалета перейдет в «Вест Хэм»
2017.05.17 00:24
1
Сабалета покинет «Манчестер Сити» по завершении сезона
2017.05.14 01:09
3
Сабалета попросил болельщиков «Манчестер Сити» поддержать Браво
2017.03.05 09:40
Сабалета может покинуть «Манчестер Сити»
2017.03.05 01:50
Сабалета и Санья попали в сферу интересов «Вест Хэма»
2017.02.12 10:55
Сабалета планирует вернуться на поле через 10 дней
2016.12.21 01:14
Сабалета: «Нам следует быть сконцентрированными все время»
2016.12.11 10:54
Гвардиола: «Я фан «Барселоны». Не думаю, что «Реалу» нужен такой тренер»
2016.10.28 19:00
2
Де Брюйне не сыграет против «МЮ» в матче Кубка английской лиги
2016.10.25 19:09
1
«Интер» готов арендовать опытного защитника «Манчестер Сити»
2016.10.21 07:55
3
Сабалета: «В «Барселоне» играют четверо из пяти лучших футболистов мира»
2016.10.18 20:47
2
Гвардиола отключил Интернет в раздевалке «Манчестер Сити»
2016.10.04 19:45
3
Гвардиола видит Киммиха в качестве замены Сабалеты
2016.07.14 19:08
Сабалета заинтересовал «Рому» и «Интер»
2016.06.29 02:04
Агент: «Рома» ведет переговоры с Сабалетой»
2016.05.14 16:36
Сабалета желает попробовать свои силы в чемпионате Италии
2016.05.03 13:43
1
Сабалета: «Было бы здорово выиграть Лигу чемпионов»
2016.04.25 13:47
Сабалета: «Самое главное – победить и выйти в полуфинал»
2016.04.12 15:13
Сабалета: «Мы должны быть честны сами с собой и не думать о титуле»
2016.03.17 21:44
Сабалета: «Мы сотворили историю»
2016.03.16 01:09
Сабалета: «Кубковый матч с «Челси» можно сравнить с финалом»
2016.02.21 17:28
«Интер» и «Манчестер Сити» начали переговоры по трансферу Сабалеты
2016.01.05 19:30
1
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