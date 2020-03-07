Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Пабло Хавьер Сабалета - статистика

Завершил карьеру
16 января 1985 (41)
#5 | Защитник
173 см | 67 кг
Аргентина | Испания
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вест Хэм
10
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Арсенал
1 : 0
07.03.2020
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Вест Хэм
3 : 1
29.02.2020
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Ливерпуль
3 : 2
24.02.2020
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Манчестер Сити
2 : 0
19.02.2020
Вест Хэм
60' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Вест Хэм
3 : 3
01.02.2020
Брайтон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вест Хэм
0 : 2
29.01.2020
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Лестер
4 : 1
22.01.2020
Вест Хэм
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Вест Хэм
1 : 1
18.01.2020
Эвертон
1' - 90'
90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
10.01.2020
Вест Хэм
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Вест Хэм
4 : 0
01.01.2020
Борнмут
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Вест Хэм
1 : 2
28.12.2019
Лестер
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.12.2019
Вест Хэм
1' - 90'
89'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Саутгемптон
0 : 1
14.12.2019
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Вест Хэм
1 : 3
09.12.2019
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вулверхэмптон
2 : 0
04.12.2019
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Челси
0 : 1
30.11.2019
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Вест Хэм
2 : 3
23.11.2019
Тоттенхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Бернли
3 : 0
09.11.2019
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Вест Хэм
2 : 3
02.11.2019
Ньюкасл
1' - 72'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Вест Хэм
1 : 1
26.10.2019
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Эвертон
2 : 0
19.10.2019
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Вест Хэм
1 : 2
05.10.2019
Кристал Пэлас
84' - 90'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Борнмут
2 : 2
28.09.2019
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Вест Хэм
2 : 0
22.09.2019
Манчестер Юнайтед
80' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Астон Вилла
0 : 0
16.09.2019
Вест Хэм
69' - 90'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Вест Хэм
2 : 0
31.08.2019
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Уотфорд
1 : 3
24.08.2019
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Брайтон
1 : 1
17.08.2019
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Вест Хэм
0 : 5
10.08.2019
Манчестер Сити
Был в запасе
Главные новости
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
21:38
2
ВидеоСоболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
21:27
10
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
20:54
1
Кахигао ответил, когда «Спартак» продлит Барко
20:51
4
Федотов проанализировал удаление в матче «Спартак» – «Факел»
20:38
1
Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
20:32
7
РПЛ. «Спартак» вырвал победу над «Факелом» благодаря голу на 91-й минуте
20:25
97
Сборная России может сыграть с участником плей-офф ЧМ-2026
19:41
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+