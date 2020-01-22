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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Вест Хэм
Лестер - Вест Хэм: обзор матча 22 января 2020
Лестер
22.01.2020, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 24 тур
4 : 1
Завершен
Вест Хэм
24'
Х. Барнс
45+5'
Р. Перейра
81'
А. Перес (П)
88'
А. Перес
50'
М. Нобл (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Вест Хэм
ГОЛ! 4:1!
А. Перес
Пас отдал
К. Ихеначо
88'
Замена
У. Морган
️️️️
Х. Барнс
83'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Перес
81'
79'
Желтая карточка
А. Огбонна
Желтая карточка
К. Шмейхель
50'
50'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Нобл
46'
Замена
М. Антонио
️️️️
А. Масуаку
46'
Замена
П. Форнальс
️️️️
Р. Снодграсс
ГОЛ! 2:0!
Р. Перейра
Пас отдал
Х. Барнс
45'
+5
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Д. Варди
43'
Замена
О. Ндиди
️️️️
Н. Менди
34'
ГОЛ! 1:0!
Х. Барнс
Пас отдал
Р. Перейра
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
18
Юри Тилеманс
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Вест Хэм
25
Давид Мартин
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
4-3-1-2
1
Шмейхель
33
Чилвел
2
Сеюнджу
35
Эванс
21
Перейра
11
Барнс
6
Менди
18
Тилеманс
10
Мэддисон
9
Варди
22
Перес
3-3-2-1-1
12
Рэндольф
26
Масуаку
21
Огбонна
6
Диоп
5
Сабалета
41
Райс
3
Крессуэлл
23
Снодграсс
16
Нобл
22
Ланзини
22
Аллер
11
Барнс
5
Морган
5
Морган
11
Барнс
6
Менди
4
Ндиди
4
Ндиди
6
Менди
9
Варди
17
Ихеначо
17
Ихеначо
9
Варди
23
Снодграсс
8
Форнальс
8
Форнальс
23
Снодграсс
26
Масуаку
18
Антонио
18
Антонио
26
Масуаку
Остались в запасе
Лестер
Вест Хэм
10
Демарай Грей
ЛВ
21
Дэнни Уорд
ВР
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Брендан Роджерс
25
Давид Мартин
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
10
Демарай Грей
ЛВ
21
Дэнни Уорд
ВР
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
Остались в запасе
25
Давид Мартин
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Лестер - Вест Хэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
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