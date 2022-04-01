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Аргентина. Примера
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Велес Сарсфилд
Мануэль Ланзини
€ 900 тыс
Мануэль Ланзини
Велес Сарсфилд
15 февраля 1993 (33)
#22 | Полузащитник
170 см
Аргентина
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Публикации
Вингер «Вест Хэма» Ланзини попал в ДТП. Его машина врезалась в дерево
2022.04.01 10:56
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Четыре игрока «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» совместно праздновали Рождество. Клубы осудили футболистов
2021.01.02 21:58
Пеллегрини – о трансферной политике «Вест Хэма»: «Пока мы можем покупать игроков, мы будем делать это»
2018.07.25 06:43
Перес заменил Ланзини в заявке Аргентины на ЧМ. Паредес на турнире не сыграет
2018.06.09 16:28
3
Ланзини получил травму и не сыграет на ЧМ-2018. Его могут заменить Паредес, Перес или Перотти
2018.06.08 13:51
5
Паредес, Игуаин и Месси вошли в состав сборной Аргентины на товарищеские матчи
2018.03.12 22:47
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Митрович дисквалифицирован на три матча за незамеченный удар локтем
2017.08.30 06:05
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«Вест Хэм» не хочет продавать Ланзини «Ливерпулю»
2017.07.29 16:32
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Гол Ланзини помог «Вест Хэму» прервать 9-матчевую победную серию «Тоттенхэма»
2017.05.06 00:15
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Ланзини не выйдет на поле до февраля
2016.01.03 11:19
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2015.11.23 11:40
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