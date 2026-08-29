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Аргентина. Примера
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Велес Сарсфилд
Мануэль Ланзини
Статистика
€ 900 тыс
Мануэль Ланзини - статистика
Велес Сарсфилд
15 февраля 1993 (33)
#22 | Полузащитник
170 см
Аргентина
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Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 7 тур
Депортиво Риестра
1 : 1
29.08.2026
Велес Сарсфилд
1' - 90'
86'
Статистика по турнирам
Аргентина. Примера 2026
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Команда
И
Г
П
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Ривер Плейт
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Клубный чемпионат мира, 3 тур
Интер
2 : 0
26.06.2025
Ривер Плейт
61' - 90'
77'
Клубный чемпионат мира, 2 тур
Ривер Плейт
0 : 0
22.06.2025
Монтеррей
Был в запасе
Клубный чемпионат мира, 1 тур
Ривер Плейт
3 : 1
17.06.2025
Урава Рэд Даймондс
Был в запасе
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