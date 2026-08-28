Селюк: «Талалаев чаще дисквалифицирован, чем работает»

Агент Дмитрий Селюк высказался о дисквалификации главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

«Талалаев чаще бывает дисквалифицирован, чем работает. В свое время одного футболиста дисквалифицировали за такой же жест на 10 игр. Четыре игры – возможно, и нормально, но у Талалаева это происходит на регулярной основе.

Андрею Викторовичу надо быть немного спокойнее. Естественно, ему заслуженно дали четыре матча. К Талалаеву хорошо относятся: в других чемпионатах за такое могут дать до 10 матчей, потому что футбол смотрят дети, женщины», – заявил Селюк.