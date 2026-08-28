Селюк: «Талалаев чаще дисквалифицирован, чем работает»

Агент Дмитрий Селюк высказался о дисквалификации главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.
«Талалаев чаще бывает дисквалифицирован, чем работает. В свое время одного футболиста дисквалифицировали за такой же жест на 10 игр. Четыре игры – возможно, и нормально, но у Талалаева это происходит на регулярной основе.
Андрею Викторовичу надо быть немного спокойнее. Естественно, ему заслуженно дали четыре матча. К Талалаеву хорошо относятся: в других чемпионатах за такое могут дать до 10 матчей, потому что футбол смотрят дети, женщины», – заявил Селюк.
- Талалаева дисквалифицировали по итогам матча 5-го тура РПЛ с «Рубином», закончившегося вничью 1:1. После гола Чинонсо Оффора на 64-й минуте встречи тренер повернулся к фанатам и стал что-то выкрикивать, покачивать кистью с собранными вместе кончиками пальцев, хлопать ладонью по кулаку сверху и направлять указательный палец в направлении трибуны. Мяч в итоге отменили из-за офсайда у Брайана Хиля.
- КДК отстранил Талалаева на 4 матча РПЛ и оштрафовал на 400 тысяч рублей за «систематическое оскорбительное поведение».
Источник: «Евро-Футбол.Ру»