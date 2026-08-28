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Селюк: «Талалаев чаще дисквалифицирован, чем работает»

28 августа, 08:59
3

Агент Дмитрий Селюк высказался о дисквалификации главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

«Талалаев чаще бывает дисквалифицирован, чем работает. В свое время одного футболиста дисквалифицировали за такой же жест на 10 игр. Четыре игры – возможно, и нормально, но у Талалаева это происходит на регулярной основе.

Андрею Викторовичу надо быть немного спокойнее. Естественно, ему заслуженно дали четыре матча. К Талалаеву хорошо относятся: в других чемпионатах за такое могут дать до 10 матчей, потому что футбол смотрят дети, женщины», – заявил Селюк.

  • Талалаева дисквалифицировали по итогам матча 5-го тура РПЛ с «Рубином», закончившегося вничью 1:1. После гола Чинонсо Оффора на 64-й минуте встречи тренер повернулся к фанатам и стал что-то выкрикивать, покачивать кистью с собранными вместе кончиками пальцев, хлопать ладонью по кулаку сверху и направлять указательный палец в направлении трибуны. Мяч в итоге отменили из-за офсайда у Брайана Хиля.
  • КДК отстранил Талалаева на 4 матча РПЛ и оштрафовал на 400 тысяч рублей за «систематическое оскорбительное поведение».

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей Селюк Дмитрий
Комментарии (3)
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1787905113
В нормальных странах Селюки были бы Агасферами,ан-нет.Жулик, проживающий в Барселоне, которому наши власти дают возможность беспрепятственно работать в стране.Именуется "футбольным агентом", не имея лицензии.
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andr45
1787906490
Складывается впечатление, что в руководстве «Балтики» работают исключительно садисты Талалаев предпринимает все возможные шаги, чтобы его уволили, поскольку предвидит полный провал. А в ответ очередная дисквалификация и продолжение постылой работы(
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bashnat013
1787978883
Красиво работает ! И деньги получает и на работу не ходит!
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