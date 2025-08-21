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Аргентина. Примера
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Велес Сарсфилд
Мануэль Ланзини
Трансферы
€ 900 тыс
Мануэль Ланзини - трансферы
Велес Сарсфилд
15 февраля 1993 (33)
#22 | Полузащитник
170 см
Аргентина
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Тип трансфера
21.08.25 / -
Ривер Плейт
Велес Сарсфилд
Свободный агент
02.08.23 / 21.08.25
Вест Хэм
Ривер Плейт
Свободный агент
01.07.16 / 02.08.23
Аль-Джазира
Вест Хэм
12 млн €
22.07.15 / 30.06.16
Аль-Джазира
Вест Хэм
Аренда
09.08.14 / 01.07.16
Ривер Плейт
Аль-Джазира
7,50 млн €
21.07.11 / 30.06.12
Ривер Плейт
Флуминенсе
Аренда 300 тыс €
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