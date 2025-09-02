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Аргентина. Примера
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Велес Сарсфилд
€ 12 млн
Велес Сарсфилд
Буэнос-Айрес
Аргентина. Примера
Стадион:
Хосе Амальфитани
Сайт:
http://www.velezsarsfield.com.ar
Тренер:
Густаво Кинтерос
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Таблица
2-кратного чемпиона России прооперировали из‑за множественных переломов ребер
12 сентября
«Оренбург» арендовал аргентинского вингера
7 июля
1
ЦСКА узнал цену на аргентинского вингера Каррисо
2025.09.02 22:55
5
«Форталеза» – «Велес Сарсфилд»: прогноз и ставки на матч 13 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.12 09:17
ЦСКА интересуется 6-миллионным вингером из Аргентины
2025.08.02 18:59
«Аргентинский Иньеста» перешел в бразильский клуб вместо ЦСКА
2025.06.05 09:50
Фото
«Пари НН» арендовал уругвайского нападающего
2025.02.04 22:22
1
«Пари НН» ведет переговоры по уругвайцу из клуба-чемпиона Аргентины
2025.01.22 13:12
Фото
«Байер» бесплатно забрал аргентинского таланта
2025.01.02 21:09
«Краснодар» работает над трансфером аргентинского футболиста
2023.07.06 09:00
2
Видео
Нелепейший гол из Аргентины: такого вратаря вы бы точно не взяли в свою команду
2023.04.18 14:50
1
Фото
«Манчестер Сити» заплатил 11 миллионов за аргентинского опорника
2023.01.23 22:41
«Гвардиола звонил нам три раза». «Ман Сити» хочет купить 20-летнего аргентинца
2023.01.18 01:30
36-лений Годин перешел в аргентинский «Велес Сарсфилд»
2022.06.21 21:56
«Локомотив» интересуется защитником сборной Перу Абрамом
2021.07.06 21:58
2
«Барселона» интересуется 19-летним аргентинцем Альмадой
2020.06.12 14:57
Sky Sports: «Манчестер Сити» ведет переговоры с «Велес Сарсфилд» о трансфере 18-летнего Альмады
2019.07.23 17:50
Фото
Касерес пополнил ряды «Вильярреала»
2018.07.17 11:29
В ФИФА оправдали «Манчестер Сити»
2018.04.18 09:30
2
«Манчестер Сити» могут запретить покупать игроков в течение двух трансферных окон
2018.04.17 12:46
6
Видео
В матче «Колон» – «Велес Сарсфилд» болельщики забросали поле петардами, оглушив вратаря гостей
2018.04.08 15:35
Видео
«ПСВ» анонсировал переход нападающего через игру Football Manager 2018
2017.12.21 21:58
4
Фото
В Аргентине открыли статую Чилаверта
2017.12.17 12:35
3
Главный тренер клуба из Аргентины ушел в отставку после плевка фаната в него
2017.11.07 23:58
2
«Рубин» близок к приобретению полузащитника «Велес Сарсфилда»
2016.06.25 17:37
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