Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • «Пари НН» ведет переговоры по уругвайцу из клуба-чемпиона Аргентины

    «Пари НН» ведет переговоры по уругвайцу из клуба-чемпиона Аргентины

    «Пари НН» близок к подписанию 25-летнего уругвайского нападающего Тьяго Весино из «Велес Сарсфилд», ставшего чемпионом Аргентины-2024. Переговоры по нему находятся в продвинутой стадии. Это должна быть платная аренда с опцией выкупа за 1,5-2 миллиона евро.

    На Весино претендуют еще один клуб из России и аргентинский «Сан-Лоренсо». Агент игрока заинтересован в переходе футболиста в РПЛ.

    В 2024-м Весино поиграл за три клуба. Он начал год в «Ливерпуле» из Монтевидео. В феврале его купил «Велес Сарсфилд» за 1,11 миллиона евро. В августе аргентинский клуб отдал уругвайца в аренду в чилийский «Уачипато».

    • Всего в 2024 году Весино провел за эти клубы 24 матча, забил 8 голов, отдал 1 передачу.
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.
    • Контракт игрока с «Велес Сарсфилд» рассчитан до конца 2027 года.

    Новости по теме
    Малиец из «Пари НН» хочет играть за сборную России
    Гурцкая – о приглашении Маврина из Медиалиги в «Пари НН»: «Вместо этого можно было снять порно на стадионе»
    Товарищеские матчи. Клубы РПЛ проиграли командам из Сербии и Второй лиги
    Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:12
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 