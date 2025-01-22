«Пари НН» ведет переговоры по уругвайцу из клуба-чемпиона Аргентины

«Пари НН» близок к подписанию 25-летнего уругвайского нападающего Тьяго Весино из «Велес Сарсфилд», ставшего чемпионом Аргентины-2024. Переговоры по нему находятся в продвинутой стадии. Это должна быть платная аренда с опцией выкупа за 1,5-2 миллиона евро.

На Весино претендуют еще один клуб из России и аргентинский «Сан-Лоренсо». Агент игрока заинтересован в переходе футболиста в РПЛ.

В 2024-м Весино поиграл за три клуба. Он начал год в «Ливерпуле» из Монтевидео. В феврале его купил «Велес Сарсфилд» за 1,11 миллиона евро. В августе аргентинский клуб отдал уругвайца в аренду в чилийский «Уачипато».