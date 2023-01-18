«Гвардиола звонил нам три раза». «Ман Сити» хочет купить 20-летнего аргентинца

Президент «Велес Сарсфилд» Серхио Раписарда заявил, что «Манчестер Сити» хочет приобрести полузащитника команды Максимо Перроне.

«Они сделали нам предложение, которого было недостаточно. Он игрок высокого уровня. Гвардиола звонил три раза.

Максимо нравится Гвардиола, он хочет попасть в «Манчестер Сити». Мы собираемся рискнуть, пытаемся сделать так, чтобы цифры были в нашу пользу, — сказал Раписарда Velez 670 Radio.

Перроне 20 лет.

Он играет на позиции опорного полузащитника.

Его рыночная стоимость – 8,5 миллиона евро.

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