В ФИФА оправдали «Манчестер Сити»

Руководство ФИФА приняло решение не наказывать «Манчестер Сити» за возможное нарушение трансферных правил по переходу несовершеннолетних игроков не из стран Евросоюза, сообщает SkySports.

«Горожане» заключили контракт с нападающим «Велес Сарсфилда» Бенджамином Гарре спустя несколько дней после того, как ему исполнилось 16 лет. Аргентинский клуб утверждает, что таким образом англичане нарушили правила, запрещающие трансферы игроков моложе 18 лет.

В ФИФА сослались на то, что футболист, который перешел в стан «горожан» в 2016 году, из-за наличия итальянского паспорта имел полное право покинуть Аргентину по достижении 16 лет.

Напомним, что из-за подписания контракта с Гарре английскому клубу грозила дисквалификация на два трансферных окна.