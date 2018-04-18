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    В ФИФА оправдали «Манчестер Сити»

    Руководство ФИФА приняло решение не наказывать «Манчестер Сити» за возможное нарушение трансферных правил по переходу несовершеннолетних игроков не из стран Евросоюза, сообщает SkySports.

    «Горожане» заключили контракт с нападающим «Велес Сарсфилда» Бенджамином Гарре спустя несколько дней после того, как ему исполнилось 16 лет. Аргентинский клуб утверждает, что таким образом англичане нарушили правила, запрещающие трансферы игроков моложе 18 лет.

    В ФИФА сослались на то, что футболист, который перешел в стан «горожан» в 2016 году, из-за наличия итальянского паспорта имел полное право покинуть Аргентину по достижении 16 лет.

    Напомним, что из-за подписания контракта с Гарре английскому клубу грозила дисквалификация на два трансферных окна.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.04.2018 09:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +178

      spamo77 18 апреля 2018, 14:51

      а кто судьи?...........

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 18 апреля 2018, 09:35

      Ну вот, опять коррупция сделала своё дело

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